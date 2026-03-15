ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادیٔ کشمیر میں بارش، پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری، مغل روڈ پر ٹریفک معطل
حکام کا کہنا ہے کہ برفباری کے بعد شاہراہ پر پھسلن پیدا ہو ہونے کی وجہ سے اسے عارضی طور پر بند کردیا گیا ہے۔
Published : March 15, 2026 at 2:42 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) وادیٔ کشمیر میں اتوار کی صبح سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جب کہ کئی پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری بھی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ موسمی تبدیلی کے اثرات کے پیش نظر متعدد مقامات پر معمولاتِ زندگی بھی متاثر ہوئے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے والی اہم شاہراہ مغل روڈ پر تازہ برفباری کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت کو احتیاطی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برفباری کے بعد شاہراہ کے مختلف مقامات پر پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر مسافروں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے عارضی طور پر ٹریفک بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔
پہاڑی ضلع شوپیان میں بھی موسلا دھار بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مغل روڈ پر مختلف مقامات پر تازہ برف جمع ہونے کے بعد انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر اس شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔
دوسری جانب وادی کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع شوپیان میں بھی صبح سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ بارش اور سرد موسم کے باعث بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت معمول سے کم دیکھی گئی جب کہ اکثر لوگ گھروں تک محدود رہے۔
