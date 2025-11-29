چنار ٹاؤن بجبہاڑہ: تاریخ، ثقافت اور تہذیبی ورثے کا قصبہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چنار ٹاؤن بجبہاڑہ: تاریخ، ثقافت اور تہذیبی ورثے کا قصبہ
قدیم ترین چنار کے درختوں اور مغل باغات کے علاوہ مذہبی ہم آہنگی و رواداری قصبہ بجبہاڑہ کو منفرد بناتے ہیں۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : ’بجبہاڑہ‘ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم قصبہ ہے، جو چناروں سے گھرے مغل باغات، خصوصاً پادشاہی باغ اور دارا شکوہ گارڈن کے سب ’’چناروں کا شہر (The Town of Chinars) کے نام سے بھی مشہور ہے۔
قصبہ کی مذہبی شناخت بھی خاصی معتبر ہے جہاں الہ داد ریشی، فیروز شاہ، سید محمد قریشی، سید صاحب، لل دید اور بابا نصیب الدین غازی، توتک شاہ جیسے اولیاء نے قیام کیا اور محبت و رواداری کا درس دیا۔
ہندو، مسلم اور سکھ برادریوں کا باہمی میل جول اس علاقے کو مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی علامت بناتا ہے۔ یہاں پروجیشور مہادیو قدیم مندر اور گردوارہ بھی موجود ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق سکھ دھرم کے بانی، گرو نانک دیو جی نے بھی یہاں قیام کیا ہے۔ قدیم تاریخی ادوار میں بھی یہ قصبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خاص طور پر بدھ مت کے علَم برداروں نے یہاں قیام کرکے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے۔
تاریخی کتب میں بجبہاڑہ کا تذکرہ
بجبہاڑہ، علمی و فکری اعتبار سے بھی زرخیز رہا ہے اور یہاں سے متعدد دانشور، محقق، صوفی اور ہنرمند ابھرے جنہوں نے سماج کی بھرپور رہنمائی کی۔
بجبہاڑہ کا تذکرہ راج ترنگنی، ہرچرت چنتامنی، وجیشور مہاتم، ونستا مہاتم، امریش مہاتم، آئین اکبری و دیگر کئی قدیم ترین مذہبی، تاریخی اور ادبی کتابوں میں ملتا ہے۔ دور جدید میں تاریخ حسن اور سعد اللہ میر شاہ آبادی کی باغ سلیمان تصنیف شدہ کتب میں اس مشہور قصبہ کا تذکرہ موجود ہے۔
سیاسی شخصیات
سیاسی طور پر بھی یہ علاقہ مردم خیز مانا جاتا ہے، جہاں سے کئی قدآور رہنماؤں نے ریاستی اور قومی سطح پر اپنی مضبوط شناخت قائم کی ہے۔ قصبہ بجبہاڑہ سابق مرکزی وزیر داخلہ اور پی ڈی پی کے بانی مرحوم مفتی محمد سعید، ان کی بیٹی و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی جیسی سیاسی شخصیات کا آبائی علاقہ ہے۔ اس وجہ سے بجبہاڑہ آج بھی جمہوری طور پر ایک فعال اور بااثر علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔
دریائے جہلم کے کناروں پر واقع قصبہ بجبہاڑہ قدرتی حسن، تاریخی شان اور تہذیبی ورثے کا ایک ایسا حسین امتزاج پیش کرتا ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ صدیوں پرانے چنار، قصبے کے تابناک ماضی کی روشن گواہی دیتے ہیں۔ بجبہاڑہ دو مشہور تاریخی چنار باغات ’پادشاہی باغ‘ اور ’دارا شکوہ گارڈن‘ کا مسکن ہے۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ نے 1632 سے 1658 کے درمیان اس باغ کو تعمیر کیا، وہیں بادشاہی باغ اپنی خاموش دلکشی، قدیم چناروں اور تاریخی ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں موجود ایک چنار درخت کو کشمیر کا سب سے قدیم چنار تصور کیا جاتا ہے۔ ان باغات کی دلکشی ہر موسم، خاص کر آج کے موسم یعنی موسم خزاں میں سیلانیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جدید ترقی نے اگرچہ شہر کا حُلیہ تبدیل کیا ہے تاہم قدیم ڈھانچے آج بھی اس کے ماضی کی عظمت یاد دلاتے ہیں۔
قدیم چنار و مغل باغات
فطری دلکشی اور تہذیبی عظمت کے بے مثال امتزاج کی وجہ سے بجبہاڑہ کا شمار وادی کشمیر کے منفرد اور تاریخی قصبوں میں ہوتا ہے۔ مقامی طور پر ’ویجبیور‘ کے نام سے معروف یہ چھوٹا سا شہر، اپنے قدیم چناروں اور شاندار مغل باغات کی وجہ سے صدیوں سے پُر کشش رہا ہے۔ سرینگر جموں شاہراہ پر واقع ہونے کے باعث یہ قصبہ قدیم دور سے ہی آمد و رفت کا لازمی پڑاؤ رہا ہے۔
بجبہاڑہ قدیم تجارتی مرکز بھی رہا ہے، آبی ٹرانسپورٹ کے دور میں بجبہاڑہ کشمیر کا سب سے اہم تجارتی اسٹیشن تھا، یہ جھیل وُلر سے آنے والی کشتیوں کا آخری پڑاؤ ہوتا تھا۔ یہیں سے مال اتارا اور سوار کیا جاتا تھا، اور حکومت کی خراجی اجناس بھی یہی جمع کی جاتی تھیں۔ بعد ازاں سرینگر جموں شاہراہ کے چلن کے بعد یہ حیثیت ختم ہوگئی۔
ماہرین کی رائے
بجبہاڑہ قصبہ سیاسی، سماجی، سیاحتی اور مذہبی اعتبار سے ایک قدیم اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔ معروف مصنف راؤ فرمان علی کے مطابق یہ قصبہ نہ صرف اپنی داخلی اہمیت رکھتا ہے بلکہ پورے ضلع کی تہذیبی و تاریخی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بجبہاڑہ کی عظمت اور حیثیت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایسے عملی اقدامات ضروری ہیں جو اس کے تاریخی حسن، ثقافتی شان اور قصبائی وقار میں اضافہ کریں۔
نامور قلمکار، ریاض انزنو بجبہاڑہ کو علم و ادب، مذہبی ہم آہنگی اور سماجی رواداری کا گہوارہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق بجبہاڑہ کی سرزمین ہمیشہ مختلف تہذیبوں، مذاہب اور سلطنتوں کی آماجگاہ رہی ہے، جس نے اسے ایک منفرد تاریخی شناخت عطا کی۔ مختلف مذہبی و ثقافتی ادوار کی حکمرانی نے اس قصبے کو آثار، روایت اور رواداری کے ایسے رنگ عطا کیے جو آج بھی اس کی پہچان ہیں۔
تاریخی پس منظر، ثقافتی تنوع، سماجی ہم آہنگی اور علمی روایت، یہ تمام خصوصیات بجبہاڑہ کو ایک ایسے اہم قصبے کے طور پر سامنے لاتی ہیں، جس کی تاریخ جتنی کھنگالی جائے اتنی ہی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قصبے کی شان و شوکت اور ورثے کے تحفظ کے لیے مربوط کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
