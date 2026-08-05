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اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایم ایس ایم ای انکیوبیٹر کا افتتاح
انکیوبیٹر کے قیام کا مقصد طلبہ، محققین اور نوجوان کاروباری افراد جدید تخلیقی خیالات کو کامیاب اور پائیدار کاروباری منصوبوں میں تبدیل کرنا ہے
Published : August 5, 2026 at 6:09 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کے انوویشن کیمپس میں سی آئی ای ڈی-آئی یو ایس ٹی فاؤنڈیشن کے تحت ایم ایس ایم ای انکیوبیٹر کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آیا، جو جموں و کشمیر میں اختراع، اسٹارٹ اپس اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔
اس انکیوبیٹر کے قیام کا مقصد طلبہ، محققین اور نوجوان کاروباری افراد کو ایسا سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنے جدید اور تخلیقی خیالات کو کامیاب اور پائیدار کاروباری منصوبوں میں تبدیل کر سکیں۔ اس اقدام سے خطے کے اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
افتتاحی تقریب میں آئی یو ایس ٹی کے ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر، وزارتِ ایم ایس ایم ای کے جوائنٹ ڈائریکٹر و ہیڈ آف آفس اے کے تماریا، فاؤنڈیشن کے نمائندگان اور گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج و آئی یو ایس ٹی کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اختراع اور تحقیق پر مبنی ماحول کی تشکیل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئی یو ایس ٹی نوجوانوں میں کاروباری صلاحیتوں، اختراع اور نئی صنعتوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔
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جوائنٹ ڈائریکٹر اے کے تماریا نے وزارتِ ایم ایس ایم ای کی مختلف اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے کاروباری خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے حکومتی معاونت حاصل کریں۔