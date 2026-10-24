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کولگام کے تعلیم یافتہ رفیق احمد نے نوکری پر زراعت کو دی اہمیت، مربوط کاشتکاری کے ذریعے کما رہے ہیں موٹی رقم
سائنس میں ماسٹرس کرنے کے باوجود رفیق احمد نے کاشتکاری میں اپنا مستقبل تلاش کیا اور آج وہ اپنت فیصلے سے کافی خوش ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 24, 2026 at 10:35 AM IST
کولگام (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے مانیگام علاقے کے رفیق احمد ایم ایس سی ہیں۔ رفیق احمد نے ملازمت کے بجائے زراعت کو اپنا پیشہ منتخب کرکے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ رفیق احمد آج مربوط کاشتکاری کے ذریعے نہ صرف اپنی آمدنی حاصل کر رہے ہیں بلکہ علاقے کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرکے خود کفالت کی راہ بھی دکھا رہے ہیں۔
رفیق احمد کے اس منفرد اقدام کو مقامی لوگ ایک مثبت تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کا زراعت کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا اور دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا قابلِ ستائش ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق رفیق احمد نے جب مربوط کاشتکاری کا سلسلہ شروع کیا تو علاقے میں سبزیوں اور مختلف اقسام کی پنیری کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ تھی۔ پہلے انہیں سبزیاں اور پنیری خریدنے کے لیے کولگام یا اننت ناگ کا رخ کرنا پڑتا تھا، جہاں سے یہ اشیاء حاصل کرنے پر انہیں زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑتے تھے۔ تاہم رفیق احمد نے علاقے میں یہ سہولت مقامی سطح پر دستیاب کرا دی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب انہیں مختلف اقسام کی سبزیاں اور پنیری حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر نہیں کرنا پڑتا، جس سے ان کے وقت اور اخراجات دونوں میں بچت ہو رہی ہے۔
رفیق احمد کا کہنا ہے کہ، انہوں نے سبزیوں کی کاشت کے اپنے شوق کو کاروبار میں تبدیل کرکے خود روزگار کی راہ اختیار کی۔ محکمہ زراعت کی اسکیموں اور سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سبزیوں کی پنیری، پیاز کی پنیری اور ہائبرڈ اقسام تیار کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق باغبانی کے ساتھ سبزیوں کی کاشت اور ورمی کمپوسٹ کی تیاری نے ان کے اخراجات کم کرنے اور آمدنی بڑھانے میں مدد دی۔ باغ میں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کے درمیان شملہ مرچ کی کاشت سے بھی انہیں رواں سال تقریباً پچاس ہزار روپے کی آمدنی ہوئی۔
مانیگام میں رفیق احمد کی مربوط کاشتکاری اب مقامی لوگوں کے لیے سہولت اور نوجوانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن رہی ہے۔
نوجوان کاشتکار کی مہارت اور محنت کو سراہتے ہوئے مقامی لوگوں نے کہا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور باصلاحیت نوجوان ہیں، جنہوں نے زراعت کو صرف ایک روایتی پیشہ نہیں بلکہ روزگار اور ترقی کے ایک مؤثر ذریعہ کے طور پر اپنایا ہے۔ ان کے مطابق رفیق احمد کی جانب سے بے روزگار نوجوانوں کو کام فراہم کرنا بھی علاقے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر ہو رہے ہیں بلکہ مقامی سطح پر معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفیق احمد کی کامیابی دیگر تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ وہ ملازمت کے انتظار کے بجائے زراعت اور دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر خود روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔
رفیق احمد نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ بے روزگاری سے مایوس ہونے کے بجائے اپنے ہنر کو بروئے کار لائیں، حکومتی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں اور خود روزگار کے مواقع پیدا کرکے دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بنیں۔
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