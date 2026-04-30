ضمانت پر رہا انجینئر رشید سرینگر پہنچے، علیل والد کی عیادت کی
انجینئر رشید کو دہلی ہائی کورٹ نے سات دن کی عبوری ضمانت پر رہا کیا ہے۔
Published : April 30, 2026 at 4:41 PM IST
Updated : April 30, 2026 at 5:13 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ المعروف انجینئر رشید جمعرات کو سرینگر ائر پورٹ پہنچے اور اپنے علیل والد کی عیادت کے لیے ایس ایم ایچ ایس (SMHS) اسپتال گئے۔ عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی)، جس کے انجینئر رشید سربراہ ہے، کے ترجمان انعام النبی نے اس بات کی تصدیق کی۔
انجینئر رشید کو دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو ایک ہفتے کی عبوری ضمانت پر رہا کیا ہے، تاہم اس دوران ان پر کچھ پابندیاں بھی عائد رہیں گیں جس میں میڈیا سے دوری بہنائے رکھنا بھی شامل ہے۔
انجینئر رشید کے والد کئی دنوں سے اسپتال میں زیر علاج ہے اور اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ ان کی علالت کو دیکھتے ہوئے کئی سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے انسانی اور ہمدردی کی بنیاد پر رشید کو ضمانت پر رہا کیے جانے کی سفارش کی تھی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، سجاد لون، الطاف بخاری کے علاوہ علیحدی پسند رہنما اور میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے بھی انجینئررشید کو رہا کیے جانے کی اپیل کی تھی۔
عدالت نے رشید کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں اسپتال کا دورہ کرنے اور علیل والد کی عیادت کی اجازت دی۔ تاہم اس دوران ان پر کئی شرائط لاگو ہوں گی۔ کورٹ نے یہ حکم بھی جاری کیا ہے کہ بغیر وردی سیول ڈریس میں دو پولیس اہلکار ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گے۔ عدالت نے ضمانتی مدت کے دوران کسی بھی "غیر ضروری ملاقات" کی اجازت نہیں دی ہے تاہم وہ خاندان کے قریبی افراد کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ وہیں انہیں میڈیا انٹریکشن سے بھی منع کیا گیا ہے۔
انجینئر رشید، جموں و کشمیر میں علیحدگی پسندوں اور عسکریت پسند گروپوں کی مالی معاونت کے الزامات سے متعلق ٹیرر فنڈنگ کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اور دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے۔ انہیں سال 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی)ان پر مقدمہ چلا رہی ہے۔
انجینئر رشید نے بارہمولہ پارلیمانی نشست پر 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں عمر عبداللہ کو شکست دی تھی۔ جبکہ وہ شمالی کشمیر کی لنگیٹ اسمبلی نشست سے دو بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں۔
