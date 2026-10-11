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'دہلی میں کشمیر جیسے حالات... ووٹ چوری سب سے بڑا جرم' ای ٹی وی بھارت سے روح اللہ مہدی کی خاص بات چیت
رکنِ پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ دہلی میں سکیورٹی فورسز کے بل بوتے پر جمہوری آواز کو دبایا جا رہا ہے، جو کہ تشویشناک ہے۔
Published : October 11, 2026 at 9:05 AM IST
نئی دہلی: جموں و کشمیر کے ممتاز سیاست دان اور سرینگر سے لوک سبھا کے رکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے دہلی میں احتجاج کے پیش نظر غیر معمولی سکیورٹی انتظامات پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی کال پر جنتر منتر پر احتجاج کی وجہ سے دہلی میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری تعیناتی پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت اور بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں ممبر پارلیمنٹ مہدی نے کہا کہ آج ملک کے دارالحکومت میں عدم اطمینان اور احتساب کی آواز کو جس طرح دبایا گیا ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت ملک کو ایک ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جہاں آئینی اداروں پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔
سنیچر کے روز جنتر منتر جانے کی کوشش کرنے والے رکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کناٹ پلیس کے علاقے میں گھومتے ہوئے نظر آئے۔ جنتر منتر کی طرف جانے والے تمام راستوں پر بیریکیڈنگ اور بھاری فورس کی تعیناتی پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ صبح سے جنتر منتر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہر راستے اور اپروچ روڈ سے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔
'دہلی میں کشمیر جیسے حالات'
انہوں نے کہا کہ "یہاں جس طرح سے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری موجودگی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح سے حقیقی اختلافِ رائے اور جوابدہی کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں، تو پورے ملک کے عوام کے ساتھ جو آج یہاں ہوا، اسے سو سے ضرب دے دیں یہی حال کشمیر کا ہے اور کشمیر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔"
جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک دہائی قبل رام لیلا میدان یا جنتر منتر پر ہونے والے تحریکوں کے دوران اس طرح کی پابندیاں نہیں دیکھی گئی تھیں، لیکن اس بار میٹرو بند، ٹرینیں منسوخ اور چار کلومیٹر کے دائرے میں انٹرنیٹ تک ٹھپ کرنے جیسے سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تو انہوں نے اسے براہِ راست 'چین کا ماڈل' قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کی حکومتوں میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوتے تھے، تب نہ تو میٹرو بند ہوتی تھی اور نہ ہی انٹرنیٹ خدمات پر روک لگائی جاتی تھی۔
آر ایس ایس اور بھاجپا پر جمہوریت کو کمزور کرنے کا الزام
رکنِ پارلیمنٹ مہدی نے الزام لگایا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک میں ایسا نظام چاہتی ہیں جہاں انہیں کوئی چیلنج نہ کر سکے اور اداروں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حالات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اقتدار پر قابض جماعت کیا چاہتی ہے؛ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں حکومت کو چیلنج کرنے کی ہمت یا حق ہی نہ بچے۔
'مظاہرین کے مطالبات مکمل طور پر جائز'
مظاہرے کے پیچھے موجود دو بنیادی مطالبات—ایس آئی آر کو روکنے اور چیف الیکشن کمشنر گانیش کمار کے استعفے اور ان پر مجرمانہ کیس چلانے کے سوال پر رکنِ پارلیمنٹ نے دونوں مطالبات کو مکمل طور پر جائز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب خود الیکشن کمیشن کے اندر سے ہی، یعنی دو کمشنرز کی طرف سے اس پر سنگین اعتراضات اٹھائے گئے ہوں، تو یہ کوئی ہوا میں کی گئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پختہ سچائی اور وزن ہے۔ کسی بھی فعال جمہوریت میں اس طرح کی بے ضابطگیوں پر پوچھ گچھ اور جوابدہی کا مطالبہ کرنا ایک فطری عمل ہے۔
ایس آئی آر کے معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے ریمارکس کا حوالہ دیا اور کہا کہ جب عدالت اور ملک کے شہری اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، تب بھی اسے جوں کا توں برقرار رکھنے کا کام صرف اور صرف آر ایس ایس-بی جے پی کے سیاسی مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ گیانیش کمار کو نہ صرف استعفیٰ دینا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔
'ووٹ چوری ملک کی سب سے بڑی چوری'
ممتا بنرجی، اروند کیجریوال اور پنارائی وجین جیسے اپوزیشن لیڈروں کو حراست میں لیے جانے اور نوجوانوں سے ملک کے مفاد میں آگے آنے کی اپیل پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے کہا کہ اگر ملک آج بیدار نہیں ہوا، تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے تنبیہی لہجے میں کہا کہ "ووٹ کی چوری سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی۔ اگر بات پیسوں کی یا دیگر معاملات میں بدعنوانی ہو، تو آپ چار پانچ سال بعد ووٹ کے ذریعے حکومت کو تبدیل کر کے اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ سے آپ کا ووٹ ہی چھین لیا جائے، تو آپ سے شہری ہونے کا بنیادی حق ہی چھین لیا جاتا ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر پانچ سال کے بعد شہری اپنے ووٹ کے ذریعے ہی اپنی موجودگی اور اپنی طاقت کا احساس کراتے ہیں۔ اگر یہ حق بھی چھین لیا جائے، تو ملک آہستہ آہستہ آمریت یا کسی اور بدترین شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے لیے آنے والی نسلیں ہمیں ذمہ دار ٹھہرائیں گی۔
'کشمیر کے حالات اور دہلی کی حقیقت'
عمر عبداللہ کی طرف سے سوشل میڈیا پر کیے گئے اس تبصرے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ "دہلی کو کشمیر بنایا جا رہا ہے،" رکنِ پارلیمنٹ مہدی نے اس سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آج دہلی میں دیکھنے کو ملا ہے، اسے اگر سو گنا بڑھا دیا جائے، تو وہ کشمیر کی روزمرہ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ کشمیر میں اسی طرح کی فوجی موجودگی، بیریکیڈز، انٹرنیٹ کی بندش اور کمیونیکیشن بلیک آؤٹ عام بات ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دہلی میں رہنماؤں کو کچھ گھنٹوں کی حراست کے بعد چھوڑ دیے جانے کی امید ہوتی ہے، جب کہ کشمیر میں ایسی آوازوں کو یو اے پی اے اور پی ایس اے جیسی سخت دفعات کے تحت دبایا جاتا ہے۔
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