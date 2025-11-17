ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ممبر پارلیمنٹ نے کی پولیس اسٹیشن دھماکے میں ہوئے زخمیوں کی عیادت، جوابدہی کا کیا مطالبہ
سرینگر کے نواحی علاقہ میں واقع نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے میں زخمی ہوئے شہری ابھی بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔
Published : November 17, 2025 at 6:50 PM IST
سرینگر: رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے پیر کے روز سرینگر کے ایک نجی اسپتال کا دورہ کرکے نوگام پولیس اسٹیشن حادثے میں زخمی ہوئے شہریوں کی عیادت کی۔
عیادت کے بعد ممبر پارلیمنٹ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ’’پولیس اسٹیشن میں پیش آئی سنگین کوتاہیوں‘‘ پر سوال اُٹھاتے ہوئے ’’شفاف تحقیقات اور جوابدہی‘‘ کا مطالبہ کیا۔
آغا روح اللہ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حساس مواد کو اس طرح نہیں رکھا جانا چاہیے تھا کہ وہ پولیس اسٹیشن کے اندر موجود لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ انہوں نے کہا: ’’ذمہ داری طے ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک حادثاتی دھماکہ تھا تو اسے ثابت کریں۔ یہی متاثرین کے ساتھ انصاف ہوگا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’جن لوگوں کی وجہ سے یہ کوتاہیاں ہوئیں، انہیں شناخت کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور تحقیقات کے نتائج عوام کے سامنے رکھے جانے چاہئیں۔ اور اگر یہ عسکری حملہ نہیں تھا تو پھر اس کی مکمل اور سنجیدہ تحقیقات کریں اور عوام کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔‘‘
رکن پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ ’’ایسے واقعات ایسے سوالات کو جنم دیتے ہیں جو براہِ راست لیفٹیننٹ گورنر تک پہنچتے ہیں، جو جموں کشمیر میں امن و قانون کی صورتحال کی نگرانی کرتے ہیں۔‘‘ سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر روح اللہ نے بھاجپا کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ’’پہلگام واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن شفاف تحقیقات ضروری ہے تاکہ بےگناہ لوگ قربانی کا بکرا نہ بنیں۔‘‘
روح اللہ نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی سزا دینے کے اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے سوال کیا: ’’جب تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئیں تو بےگناہوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت ملزم کے گھر کو تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی گرا دیا گیا؟‘‘
روح اللہ نے واضح کیا کہ ’’غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تحقیقات ضروری ہیں تاکہ جوابدہی یقینی بنائی جا سکے اور کسی بےگناہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔‘‘ یاد رہے کہ جمعہ کی شام دیر گئے نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے نو افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔
