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ریچھ کی نقل و حرکت سے کانڈی وارہ کوکرناگ میں خوف و ہراس
کوکرناگ کے کانڈی وارہ میں ریچھ کی وجہ سے خوف و ہراس کے بعد علاقہ میں شام ہوتے ہی لوگ گھروں میں محصور۔
Published : October 13, 2026 at 7:58 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں ریچھ کی بار بار موجودگی نے مقامی آبادی میں خوف و تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ کانڈی وارہ علاقے میں ریچھ کی نقل و حرکت کے باعث لوگ اپنی حفاظت کو لے کر فکر مند ہیں اور شام ڈھلتے ہی گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں ریچھ کی موجودگی کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اسے محفوظ طریقے سے قابو کرنے اور مناسب مقام پر منتقل کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔
جنگلی ریچھ کی بار بار موجودگی نے مقامی لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ علاقے میں ریچھ کی نقل و حرکت سے خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، جبکہ لوگ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے خدشے کے پیش نظر محتاط رہنے پر مجبور ہیں۔ مقامی باشندوں کے مطابق، ریچھ کی مسلسل موجودگی نے روزمرہ زندگی کو متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر شام ڈھلنے کے بعد لوگوں میں خوف مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں۔
کانڈی وارہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی آبادی والے علاقوں کے قریب نقل و حرکت ایک تشویش ناک معاملہ ہے، جس کے لیے متعلقہ محکمے کی بروقت مداخلت ضروری ہے۔
مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق، اگر بروقت اقدامات کیے جائیں تو انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان ممکنہ تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔
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وہی اطلاع موصول ہوتے ہی محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم جائے مقام پر پہنچ گئی ہے اور ٹیم کی جانب سے ریچھ کو قابو کرنے کی کوشش لگاتار جاری ہے، اس دوران محکمہ کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ صبح اور شام کے اوقات میں احتیاط کریں۔