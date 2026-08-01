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نیشنل ہائی وے عبور کرنا سیب بردار ٹرکوں کے لئے بڑا چیلینج، نقل و حرکت متاثر ہونے سے باغبانوں اور تاجروں میں تشویش
فروٹ ٹریڈرز کا کہنا ہےکہ شاہراہ پر طویل انتظار اورباربار ٹریفک کی بندش کےباعث پھل بردارٹرک گھنٹوں بلکہ بعض اوقات کئی دن تک پھنسےرہتے ہیں
Published : August 1, 2026 at 7:40 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): وادی کشمیر میں ہائی ڈینسٹی سیب کی فصل کی ہارویسٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور بڑی مقدار میں تازہ سیب مختلف منڈیوں کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سیب سے لدے ٹرکوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹیں باغبانی شعبے سے وابستہ کسانوں، تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے لیے شدید تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔
فروٹ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر طویل انتظار اور بار بار ٹریفک کی بندش کے باعث پھل بردار ٹرک گھنٹوں بلکہ بعض اوقات کئی کئی دن تک پھنسے رہتے ہیں، جس سے تازہ سیب خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کے مطابق سیب ایک جلد خراب ہونے والی زرعی پیداوار ہے، اس لیے اس کی بروقت ترسیل انتہائی ضروری ہے، ورنہ نہ صرف باغبانوں اور تاجروں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے بلکہ بیرونی منڈیوں میں کشمیری سیب کی ساکھ اور قیمتیں بھی متاثر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔
اگرچہ مغل روڈ جموں۔سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) کا ایک اہم متبادل راستہ ہے، جسے عموماً قومی شاہراہ پر تعمیراتی کام، لینڈ سلائیڈنگ، خراب موسمی حالات یا ٹریفک کی بندش کے دوران استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وادی کشمیر اور جموں کے درمیان زمینی رابطہ برقرار رہے۔ تاہم مغل روڈ کے ذریعے جموں تک سفر نہ صرف زیادہ طویل ہے بلکہ اس پر آنے والے ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ قاضی گنڈ سے جموں تک این ایچ-44 کے ذریعے فاصلہ تقریباً 240 سے 250 کلومیٹر ہے، جبکہ مغل روڈ کے ذریعے یہی سفر تقریباً 339 کلومیٹر بنتا ہے، جو قومی شاہراہ کے مقابلے میں تقریباً 90 سے 100 کلومیٹر زیادہ ہے۔
زیادہ فاصلے اور طویل سفری وقت کے باعث مغل روڈ مسافروں اور بالخصوص پھل بردار گاڑیوں کے لیے نسبتاً کم موزوں سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے وقت، ایندھن اور نقل و حمل کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم جب جموں۔سرینگر قومی شاہراہ کسی بھی وجہ سے بند یا شدید متاثر ہو، تو مغل روڈ ایک اہم متبادل راستے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور دونوں خطوں کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ امرناتھ یاترا کے دوران اگر یاتریوں کی گاڑیوں کو باقاعدہ نقل و حرکت کی اجازت دی جا سکتی ہے تو سیب سے لدے ٹرکوں کو بھی ترجیحی بنیادوں پر گزرنے دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے یاترا اور پھل بردار ٹریفک دونوں کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکتا ہے تاکہ نہ یاترا متاثر ہو اور نہ ہی باغبانی کے شعبے کو نقصان پہنچے۔
فروٹ ٹریڈرز نے گزشتہ برس کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً بیس روز تک قومی شاہراہ مسلسل بند رہنے کے باعث سینکڑوں سیب بردار ٹرک شاہراہ پر درماندہ رہے، جن میں موجود بڑی مقدار میں سیب خراب ہو گیا، جبکہ ٹرانسپورٹ متاثر ہونے کی وجہ سے باغات میں موجود پھل بھی بروقت منڈیوں تک نہ پہنچ سکا اور بوسیدہ ہو گیا، جس سے کسانوں اور تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔
مال بردار ٹریفک کی نقل و حرکت میں رکاوٹ کے معاملے پر جہاں تاجروں اور کسانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، وہیں سیاسی حلقوں نے بھی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے قاضی گنڈ کے لوئر منڈا علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شاہراہ پر پھنسے سیب بردار ٹرک ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سیب کے سیزن میں مال بردار ٹرکوں کی نقل و حرکت بلاوجہ متاثر کی جا رہی ہے، جس سے باغبانی شعبے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
التیجا مفتی نے انتظامیہ سے جموں۔سرینگر قومی شاہراہ کو جلد از جلد مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کرنے اور مرکزی وزیر نتن گٹکری سے شاہراہ پر جاری تعمیراتی و مرمتی کام میں تیزی لانے کی اپیل کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ سڑک کی مرمت کا کام ہر سال عین سیب کے سیزن اور ترسیل کے موسم میں ہی کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے باعث باغبانوں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر یاترا کانوائی شاہراہ پر چلتی ہے تو میوہ گاڑیاں کیوں نہیں گزر سکتی ہیں۔ التجا نے مزید کہا کہ وزیر اعلی بھی اس معاملہ پر خاموش ہیں، وزیر اعلی اگر خود حالات کا جائزہ نہیں لے سکتے کم سے کم اس معاملہ پر بول تو سکتے ہیں ،التجا نے وزیر اعلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا انہیں اس معاملہ کے لئے بھی اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت ہے۔ التجا نے حکومت سے فوری طور پر شاہراہ بحال کرنے کی اپیل کی بصورت دیگر وہ قومی شاہراہ پر احتجاج کرینگے۔
جبلی پورہ فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے ترجمان اظہر ٹاک نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں ہائی ڈینسٹی سیب کی اترائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس وقت مارکیٹ میں سیب کی مناسب قیمت بھی مل رہی ہے، لیکن سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی جموں سرینگر قومی شاہراہ پر پھل بردار ٹرکوں کی نقل و حرکت متاثر ہونے لگی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ چند روز قبل سیب سے لدے ٹرکوں کو مسلسل چار دن تک آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث باغبانوں اور فروٹ ٹریڈروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق تاجروں کی آواز بلند کرنے اور سیاسی رہنماؤں کی مداخلت کے بعد ہی ان ٹرکوں کو روانہ ہونے کی اجازت ملی۔اظہر ٹاک نے کہا کہ اگر حکام شاہراہ کی خراب حالت کو ٹرکوں کی نقل و حرکت روکنے کی وجہ قرار دیتے ہیں تو پھر امرناتھ یاترا کی گاڑیوں کی آمد و رفت کیسے ممکن بنائی جا رہی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ وہ انتظامیہ کے فیصلوں اور ٹریفک ایڈوائزری کا احترام کرتے ہیں، تاہم سیب ایک نازک اور جلد خراب ہونے والا پھل ہے، اس لیے حکومت کو اس کی بروقت ترسیل کو اولین ترجیح دینی چاہیے اور میوہ بردار ٹرکوں کی بلاوجہ نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔
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فروٹ ٹریڈرز، باغبانوں اور ٹرانسپورٹروں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سیب سے لدے ٹرکوں کے لیے خصوصی ترجیحی ٹریفک نظام متعارف کرایا جائے تاکہ باغبانی کے شعبے کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ باغبانی جموں و کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور لاکھوں افراد کا روزگار اس شعبے سے وابستہ ہے، اس لیے اگر بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے سنگین معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔