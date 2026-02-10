ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، مویشی اسمگلر کی منقولہ جائیداد قرق

کورٹ کے احکامات پر BNSSکی دفعہ 107کے تحت ادھمپور پولیس نے قریب دل لاکھ روپے مالیت کی پک اپ گاڑی قرق کر لی۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 10, 2026 at 3:32 PM IST

ادھمپور (آشیش دَت) : مویشیوں کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کے تحت صوبہ جموں میں ادھم پور پولیس نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے ’’عادی مویشی اسمگلر‘‘ کی منقولہ جائیداد قرق کر لی ہے۔ یہ کارروائی اودھم پور کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بی این ایس ایس کی دفعہ 107(5) کے تحت عمل میں لائی گئی۔

پولیس کے مطابق ضبط کی گئی جائیداد ایک ٹاٹا یودھا 1700 پک اَپ گاڑی ہے، جس کی مالیت تقریباً 10 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ گاڑی یونس محمد ولد بند علی ساکن درسو، ضلع ادھم پور کے نام پر رجسٹرڈ ہے، جو پولیس ریکارڈ کے مطابق مویشی اسمگلنگ میں ملوث ایک عادی ملزم ہے۔

یہ گاڑی ایف آئی آر نمبر 001/2026 کے تحت درج ایک مقدمہ کا حصہ ہے، جو دفعہ 223 بی این ایس اور پریوینشن آف کریولٹی ٹو اینیملز ایکٹ (PCA Act) کی دفعہ 11 کے تحت پولیس اسٹیشن پنچاری میں درج ہے۔

تحقیقات کے دوران پولیس اسٹیشن پنچاری کے تفتیشی افسر (پی ایس آئی) نے ملزم کے مجرمانہ پس منظر، مالی لین دین اور دیگر پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مذکورہ گاڑی غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل کی گئی رقم کے ذریعے خریدی گئی تھی۔ اسی بنیاد پر پولیس نے قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے گاڑی کو ضبط کر کے بی این ایس ایس کی دفعہ 107(5) کے تحت عارضی طور پر قرق کر لیا ہے۔

