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یوم عاشورہ پر پلوامہ کے کئی مقامات پر ماتمی جلوس نکالے گئے
مرثیہ اور نوحہ پڑھتے ہوئے ،امام حسینؓ کے ہزاروں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : June 26, 2026 at 10:22 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) یوم عاشورہ کے سلسلے میں ضلع پلوامہ کے کئی مقامات پر ماتمی جلوس نکالے گئے۔ سب سے بڑا جلوس ضلع پلوامہ کے گانگوہ علاقے سے نکالا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس طرح کا ماتمی جلوس وکھروان اور پانیر جاگیر میں نکالا گیا۔ حضرت امام حسینؓ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پییش کرتے ہوئے آج یوم عاشور عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی کربلا میں حق کی سربلندی کے لیے دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال یہ دن 10 محرم کو منایا جاتا ہے۔
یوم عاشورہ کے سلسلے میں ضلع پلوامہ کے وکھرون علاقے سے ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔مرثیہ اور نوحہ پڑھتے ہوئے ،امام حسینؓ کے ہزاروں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔
اس موقع پر علمائے دین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ کربلا کے فلسفے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کرے۔ تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ثابت ہو۔
وہیں اس موقع پر پولیس ضلع انتظامیہ اور سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی جماعتوں اور کئی رضاکار گروپوں نے جلوس کے راستے میں کیمپ لگا رکھے تھے جہاں سوگواروں کو ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جا رہے تھے۔