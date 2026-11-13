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محکمہ وائلڈ لائف کا کامیاب آپریشن مادہ ریچھ اوراس کے بچے کو زندہ پکڑ لیا گیا

یہ کامیاب آپریشن رہائشیوں کی حفاظت اور علاقے میں انسان اورجنگلی جانوروں کے تصادم کے خطرے کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

محکمہ وائلڈ لائف کا کامیاب آپریشن مادہ ریچھ اوراس کے بچے کو زندہ پکڑ لیا گیا
محکمہ وائلڈ لائف کا کامیاب آپریشن مادہ ریچھ اوراس کے بچے کو زندہ پکڑ لیا گیا (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2026 at 3:06 PM IST

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گاندربل (فردوس تانترے): جموں وکشمیر کے درد پورہ گاندربل میں کے کامیاب آپریشن میں ریچھ، ماں اور بچے کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف انسانی جنگلی حیات کے تصادم کو روکنے کے لیے آپریشن کرتا ہے۔ دونوں جانوروں کو بحفاظت پکڑ لیا گیا۔ حکام کے مطابق محکمہ وائلڈ لائف کی ایک سرشار ٹیم نے ضروری انتظامات کرنے کے بعد ریچھ ماٰں اور اس کے بچے کو پکڑا ہے۔

وائلڈ لائف کنٹرول روم کے انچارج وائل گاندربل بھی ریسکیو آپریشن سے منسلک تھے۔ کامیاب آپریشن کو رہائشیوں کی حفاظت اور علاقے میں انسانی و جنگلی حیات کے تصادم کے خطرے کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

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محکمہ وائلڈ لائف کی بروقت مداخلت نے ممکنہ حفاظتی خدشات کو دور کرنے میں مدد کی ہے جبکہ ماں ریچھ کی بحفاظت گرفتاری کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے۔

TAGGED:

WILDLIFE OPERATION AT ANDERWAN
MOTHER BEAR CUB RESCUED
ریچھ اوراس کے بچے کو زندہ پکڑا گیا
भालू और उसके बच्चे को पकड़ लिया गया

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