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ڈوڈہ: ریچھ کے حملے میں ماں بیٹی شدید زخمی، جی ایم سی منتقل
کاستی گڑھ کے جنگل میں ریچھ کے اس حملے کے بعد مقامی لوگوں نے محکمہ جنگلی حیات سے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔
By ANI
Published : November 29, 2026 at 8:58 AM IST
ڈوڈہ: جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کے علاقے کاستی گڑھ میں جنگلی ریچھ کے حملے میں ماں اور بیٹی شدید زخمی ہو گئیں، جنہیں فوری علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ڈوڈہ منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور مقامی لوگوں نے انتظامیہ و محکمہ جنگلی حیات سے تحفظ کے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
متاثرہ خاتون کا بیان
زخمی خواتین کی شناخت 65 سالہ بسنتی دیوی اور ان کی 41 سالہ بیٹی کلوتا دیوی کے طور پر ہوئی ہے۔ جی ایم سی ڈوڈہ میں زیر علاج کلوتا دیوی نے بتایا کہ وہ صبح نو بجے اپنی والدہ کے ساتھ کُٹ دھار کے جنگل میں لکڑیاں لانے گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے آگے بڑھیں، نیچے سے اچانک ایک ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا۔
کلوتا دیوی کے مطابق، ریچھ نے پہلے ان کی والدہ کو دبوچ لیا۔ جب وہ جان بچانے کے لیے اوپر کی طرف بھاگنے لگیں تو پھسل کر گر گئیں، جس کے بعد ریچھ نے ان کے سر اور ٹانگ پر کاٹا اور پنجوں سے حملہ کر کے فرار ہو گیا، جب کہ ان کی والدہ نیچے جھاڑیوں میں جا گریں۔ کلوتا دیوی نے بتایا کہ جنگل میں ان دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا، تاہم مقامی لوگ پہلے بھی یہاں ریچھ دیکھے جانے کی بات کرتے رہے ہیں۔
زخمیوں کی حالت
جی ایم سی ڈوڈہ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اسپتال میں ریچھ کے حملے کی دو متاثرہ خواتین لائی گئی ہیں۔ کلوتا دیوی کے سر اور جسم کے نچلے حصے میں زخم آئے ہیں، جب کہ بسنتی دیوی کے پیٹ، چہرے اور دائیں بازو پر گہرے زخم ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دونوں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے اور دونوں کی حالت مستحکم ہے۔ رواں سال اسپتال میں جنگلی جانوروں کے حملوں کے 10 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں ریچھ کے دو اور تیندوے کے آٹھ واقعات شامل ہیں۔
مقامی لوگوں کا مطالبہ
کُڑیدار کے مقامی رہائشی جیون سنگھ چِب نے کہا کہ کاستی گڑھ کا علاقہ گزشتہ ایک سال سے ایسے حادثات کا شکار ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ وائلڈ لائف سے انسانی آبادی کے قریب جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔
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