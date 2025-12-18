ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مساجد اخوت اور ہمدری کے لیے احساسِ ذمہ داری کا درس دیتی ہیں، میرواعظ محمد عمر فاروق
Published : December 18, 2025 at 8:52 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): میرواعظ محمد عمر فاروق نے کہا کہ مساجد ایک مومن کے کردار کی تعمیر میں بنیادی رول ادا کرتی ہیں۔ مسجد انسان میں نظم و ضبط، وقت کی پابندی، برابری، عاجزی اور اجتماعی ذمہ داری کا شعور پیدا کرتی ہے، جہاں نمازی اللہ کے حضور شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سماجی اور معاشی فرق مٹا دیتے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار میرواعظِ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے جمعرات کو حبہ کدل سرینگر میں مسجد ابراہیمؑ کی تجدید شدہ نئی عمارت کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا۔
انہوں نے کہا کہ مساجد اخوت، ہمدردی اور دوسروں کے لیے احساسِ ذمہ داری کا درس دیتی ہیں اور یہ یاد دہانی کراتی ہیں کہ ایمانداری انسان کے اخلاق، معاملات میں دیانت داری اور روزمرہ زندگی کے رویّوں میں جھلکنا چاہیے۔ نئی تعمیر شدہ مسجد میں خواتین کے لیے باوقار اور مناسب علیحدہ حصے کے قیام کو سراہتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ خواتین کی مساجد تک رسائی کو آسان بنانا اسلامی تعلیمات اور سنتِ نبویﷺ کے عین مطابق ہے۔
میر واعظ نے کہا کہ خواتین کی دینی اور تعلیمی سرگرمیوں میں شرکت خاندانوں کی مضبوطی اور معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میرواعظ نے مسجد انتظامیہ اور مقامی آبادی کو اس نیک کام پر مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ مسجد ابراہیمؑ اس علاقے کے لیے عبادت، رہنمائی اور اتحاد کا مرکز بنی رہے۔
انہوں نے زور دیا کہ مساجد کا مقصد دلوں کو جوڑنا اور لوگوں کو قریب لانا ہے، نہ کہ مسلکی تقسیم پیدا کرنا، اور یہ کہ مساجد ہمیشہ ہم آہنگی، امن اور مثبت سماجی تبدیلی کے مراکز کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔حبہ کدل پہنچنے پر مقامی انتظامیہ اور علاقہ بھر کے نوجوانوں ، بزرگوں اور خواتین نے میرواعظ کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے ان کی آمد پر انتہائی خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ مسجد کی افتتاحی تقریب کے موقعے پر مقامی باشندوں، علمائے کرام اور مسجد انتظامیہ کے اراکین میں بھی موجود تھے۔