سرینگر-جموں شاہراہ پر ٹول فیس میں 50 فیصد سے زائد کے اضافہ پر ٹرانسپورٹرز، مسافر نالاں
چھوٹی گاڑیوں کو 90کے بجائے 140جبکہ بڑی گاڑیوں کو 515کے بجائے 900روپے ادا کرنے ہونگے۔
Published : April 1, 2026 at 6:32 PM IST
سرینگر: منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز (MoRTH) نے سرینگر–جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر واقع کَچھ کوٹ (کشمیر پلازہ) ٹول پلازہ پر گاڑیوں کے ٹول چارجز میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے، جس پر ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ساتھ عام مسافرین نے بھی سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔
اس ضمن میں جاری سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق مالی سال 2026-27 کے لیے ٹول فیس میں 50 فیصد سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے اور نئی شرحیں آج سے نافذ ہو گئی ہیں۔
نئی شرحوں کے تحت: کار، جیپ یا وین کے لیے ایک طرفہ سفر کا ٹول 90 روپے سے بڑھا کر 140 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک دن میں دو بار سفر کے لیے فیس 210 روپے ہوگی۔ ان گاڑیوں کے لیے ماہانہ پاس 4635 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ہلکی کمرشل گاڑی یا منی بس کے لیے یک طرفہ ٹول 225 روپے اور ایک دن میں دو سفر کے لیے 335 روپے رکھا گیا ہے، جبکہ ماہانہ پاس 7490 روپے ہوگا۔
بڑی گاڑیوں پر ٹیکس
بسوں اور ٹرکوں کے لیے ایک طرفہ ٹول 470 روپے اور دو بار سفر کے لیے 705 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ماہانہ پاس 15659 روپے ہوگا۔
بڑی کمرشل گاڑیوں (زیادہ ایکسل والی) کے لیے ٹول 515 روپے سے بڑھا کر 900 روپے رکھا گیا ہے، جبکہ ماہانہ پاس 17120 سے 29960 روپے تک ہوگا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق مقامی غیر کمرشل گاڑیوں کے لیے فاسٹ ٹیگ ماہانہ پاس 360 روپے رکھا گیا ہے، جبکہ سالانہ پاس 3075 روپے ہوگا۔ ادھر، ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے ان کی روزی روٹی متاثر ہوگی۔ ایک بس آپریٹر نے کہا کہ "پہلے ہی آمدن کم ہو چکی ہے اور نئے ٹول سے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔"
اسی طرح روزانہ سفر کرنے والے افراد نے بھی اس اضافے کو غیر ضروری بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ "شاہراہ کی سہولیات کے مقابلے میں فیس زیادہ ہے۔"
