جموں و کشمیر میں سیاحت کے فروغ پر 7,647 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، حکومت نے دی جانکاری
Published : February 12, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 12:49 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر حکومت نے جمعرات کو قانون ساز اسمبلی کو مطلع کیا کہ مالی سال 25–2024 اور 26–2025 کے دوران جموں اور کشمیر ڈویژنز میں سیاحت کے فروغ پر مجموعی طور پر 7,647 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی ہے۔
بی جے پی ایم ایل اے یدھوِیر سیٹھی کے سوال کے جواب میں محکمۂ سیاحت نے ایوان کو بتایا کہ جموں خطے میں مالی سال 25–2024 کے دوران 1,619.73 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، جب کہ مالی سال 26–2025 میں اب تک 1,281.55 لاکھ روپے صرف کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح کشمیر ڈویژن میں 25–2024 کے دوران 1,400.16 لاکھ روپے اور رواں مالی سال میں جنوری 2026 تک 1,346.20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔
سیاحوں کی آمد میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد اقدامات
جموں وکشمیر حکومت نے تحریری سوال کے جواب میں کہا کہ مسافروں کا اعتماد بحال کرنے اور سیاحوں کی آمد میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں جارحانہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مہمات اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تشہیری مہم جیسے اقدامات شامل ہیں۔
بالی ووڈ شخصیات کو ٹورز پر مدعو کیا گیا
محکمۂ سیاحت نے جموں و کشمیر کی سیاحتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے 10 قومی و بین الاقوامی ٹراویل مارٹس میں بھی شرکت کی۔ مثبت تشہیر کو فروغ دینے کے مقصد سے بالی ووڈ شخصیات کو 28 تا 30 جون اور 2 تا 6 جولائی 2025 کے دوران جموں خطے کے فیم (FAM) ٹورز پر مدعو کیا گیا، جہاں انہوں نے مقامی اسٹیک ہولڈرز سے ملاقات بھی کی۔
سرمائی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد
ایوان کو مزید بتایا گیا کہ 17 اور 18 جنوری 2026 کو بھدرواہ میں سرمائی کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے جب کہ 8 فروری 2026 کو سرتال میں ایک اور پروگرام طے تھا۔ مالی سال 26–2025 کے دوران بھدرواہ اور بسانولی/سرتال میں سرمائی کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 300 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔
حکومت کے مطابق جموں خطے میں 78 تشہیری پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں ہورڈنگز، اخبارات، ریڈیو اور سوشل میڈیا کے ذریعے شری امرناتھ جی یاترا اور دیگر سیاحتی مقامات کی تشہیر شامل ہے۔