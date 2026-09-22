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کشمیر میں ڈیکوریٹیڈ مٹی اور تانبے کے برتنوں کی بحالی کی خاطر 14.90 لاکھ روپے منظور
تانبے کے برتن، جسے مقامی طور پر کندِ کار کے نام سے جانا جاتا ہے کشمیر کے قدیم ترین دستکاریوں میں شمار ہوتی ہے۔
Published : September 22, 2026 at 6:23 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): مرکزی وزارت ٹیکسٹائل نے دو تربیتی پروگراموں کے لیے 14.90 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے جس کا مقصد کشمیر میں چمکدار اور ڈیکروٹیڈ مٹی کے برتنوں اور تانبے کے برتنوں کے روایتی دستکاریوں کو زندہ کرنا ہے۔
محکمہ دستکاری اور ہینڈ لوم ڈیپارٹمنٹ نے منگل کو کہا کہ نیشنل ہینڈی کرافٹس ڈیولپمنٹ پروگرام (این ایچ ڈی پی) کے گرو ششیہ پروگرام کے تحت کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ (سی ڈی آئی) سرینگر کو فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔
محکمہ کے مطابق بارہمولہ ضلع کے جھرمٹوں اور سرینگر ضلع میں تانبے کے برتنوں میں کاریگروں کو تربیت دینے کے لیے 7.45 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایسے میں ہر پروگرام دو ماہ تک چلے گا اور ماہر کاریگروں کی نگرانی میں 30 کاریگروں کو تربیت دی جائے گی۔ تربیت میں حصہ لینے والے دستکاروں کے لیے یومیہ اجرتی معاوضہ، ماہر دستکاروں کے لیے اعزازیہ، کرایہ، تربیتی سامان اور خام مال کا معاوضہ وغیرہ شامل ہوگا
محکمہ ہینڈی کرافٹس کے مطابق تربیتی پروگراموں کے لیے اپنی تجویز کو منظوری دے دی ہے تاکہ ان دو دستکاریوں کو بحال کیا جا سکے جن میں حالیہ دہائیوں میں کمی دیکھنے میں آرہی اور ناپید ہونے کے در پر ہیں۔ چمکدار مٹی کے برتن، جو روایتی طور پر گھریلو برتنوں، آرائشی ٹائلوں، کانگری اور رسمی اشیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں کو سستی پلاسٹک، ایلومینیم اور مشین سے بنی مصنوعات کے ساتھ مقابلے کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے روایتی دستکاریوں سے منسلک دستکاروں کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہورہی ہے
تانبے کے برتن، جسے مقامی طور پر کندِ کار کے نام سے جانا جاتا ہے کشمیر کے قدیم ترین دستکاریوں میں شمار ہوتی ہے اور اس دستکاری کا اہم مرکز سرینگر کا پرانا شہر مانا جاتا ہے جو کہ موجودہ مشینی دور میں سکڑتی اور ختم ہونے کے دہانے تک پہنچ گئی ہے۔ ایسے میں اس طرح کے پروگرام اس مخصوص دستکاری کے احیاء اور بقا کی خاطر کافی اہمیت کے حامل ہیں ۔ یہ پروگرام روایتی گروشیشیہ ماڈل کی پیروی کریں گے، جس کے ذریعے تجربہ کار کاریگر نئی نسل کو تربیت فراہم کرںں گے۔محکمہ نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد موجودہ کاریگروں کی مہارت کو مضبوط بنانا اور روایتی دستکاریوں میں تربیت فراہم کر کے اس ناپید ہورہی دستکاری صنعت کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔
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