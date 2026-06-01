ہزار سے زائد منشیات فروش گرفتار، 930ایف آئی آر درج: منوج سنہا

ہزار سے زائد منشیات فروش گرفتار، 930ایف آئی آر درج: منوج سنہا
منشیات کے خاتمے کے خلاف جاری مہم کے تحت کولگام میں منعقدہ 'مہاپدیاترا' میں جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا بھی شریک ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 1, 2026 at 2:10 PM IST
کوگام (فیاض لولو): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سہنا نے یونین ٹیریٹری میں جاری سو روزہ منشیات مخالف مہم کے حوالہ سے کہا کہ اب تک 930 ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں جبکہ ایک ہزار سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی انجام دیتے ہوئے 600 ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں اور 124 پاسپورٹس کی منسوخی کے لیے سفارشات بھی کی گئی ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منعقدہ "مہا پد یاترا" کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ "جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے حکومت پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس مقصد کے حصول تک یہ مہم جاری رہے گی۔"
یاد رہے کہ ایل جی منوج سنہا نے جموں کشمیر میں منشیات کا قلع قمع کرنے کی غرض سے سو روزہ خصوصی مہم شروع کی ہے جس کے تحت یو ٹی بھر میں نہ صرف پروگرامز، پد یاترا، سیمنارز اور ریلیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے بلکہ پولیس و محکمہ مال کی جانب سے منشیات فروشوں کی جائیداد بھی منہدم کی جا رہی ہیں۔
کولگام میں عوام سے خطاب کے دوران ایل جی سنہا نے کہا کہ "منشیات کا ناسور نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے، اس لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اس کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا۔" انہوں نے والدین، اساتذہ اور سماجی کارکنان پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کریں اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کریں۔
اس موقع پر سی پی آئی ایم کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے بھی یاترا میں شرکت کی اور منشیات کے خلاف اس مہم کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومتی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے سماج کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔"
پروگرام کے دوران شرکاء نے منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور ایک صحت مند و محفوظ معاشرے کی تشکیل کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یقین دلایا کہ "منشیات کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔"
