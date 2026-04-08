جموں کشمیر میں 5 لاکھ سے زائد افراد افیون، ہیروئین جیسی منشیات کے عادی
منشیات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حکومت نے ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر قائم کیے ہیں، جہاں خواتین بھی علاج کے لیے آتی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 8, 2026 at 4:23 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین) : وادی کشمیر میں ہیروئن جیسے خطرناک نشے کے استعمال سے جہاں نوجوان بُری طرح متاثر ہو رہے ہیں، وہیں ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں دیگر نشیلی ادویات کی لت سے تباہ ہو رہی ہیں۔
مرکزی وزارت داخلہ نے جموں وکشمیر میں منشیات کے استعمال اور بحالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلی اعدادو شمار پیش کئے ہیں، جس میں یونین ٹیریٹری میں منشیات کے استعمال اور انسداد منشیات سے متعلق جاری کوششوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں سجاد کچلو کے ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتیا نند رائے نے کہا کہ 2018 کے ایک قومی سروے کے مطابق، جو سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت نے اے ایمز( اے آئی آئی ایم ایس) کے زریعے کرائی تھی - جموں وکمشیر میں افیون سب سے زیادہ استعمال ہونی والی نشیلی شئی ہے، جس کے عادی افراد کی تعداد 5.4 لاکھ ہے۔ سروے کے مطابق1.7لاکھ لوگ سکون حاصل کرنی والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جبکہ1.4لاکھ لوگ بھنگ سے اپنے نشے کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
وزارت نے مزید کہا کہ "نیشنل کرائم ریکارڈ بیور نے سال 2019 سے 20223 کے لئے این ڈی پی ایس کیسز ،گرفتاریوں اور سزاؤں کے بارے میں ضلع وار ڈیٹا مرتب کیا ہے۔ شمالی کشمیرکے علاقوں میں زیادہ واقعات کے ساتھ سرینگر اور جموں اضلاع بڑے ہاٹ سپاٹ بنے ہوئے ہیں۔بحالی سے نمٹنے کے لئے حکومت نیشنل ایکشن پلان فار ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن پر عمل در آمد کررہی ہے۔انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ایںد نیورو سائنسز میں منشیات کے علاج کے کلینک نے فروری 2026 تک 11ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا ہے۔
وہیں دوسری جانب وادی کشمیر میں ہیروئن انجیکشن کی صورت میں لینا اب عام سی بات ہوگئی ہے، جس کے نتیجے میں اب منشیات کا عادی ہر تیسرا نوجوان ہیپاٹائٹس سی کی بیماری میں بھی مبتلا پایا جا رہا ہے۔سال 2024 میں کئے گئے سروے میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ خطے میں نشیلی ادویات کا استعمال کرنے والے 21 فیصد نوجوانوں میں سے 90 فیصد ہیروئین جبکہ 10 فیصد مختلف نشیلی ادویات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں اکثر ہیروئن کے عادی ہپاٹائٹس سی، بی اور ایچ آئی وی کے شکار بھی ہیں۔
ڈرگ ڈی ایڈیکشن سنٹر کے انچارج، ڈاکٹر یاسر راتھر، کہتے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں ہو رہے اضافے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ہر روز 5 سے 10 نئے منشیات کے عادی ہسپتال علاج کی خاطر لائے جاتے ہیں، جن میں ان نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جو کہ براؤن شوگر اور ہیروئن کا استعمال فائل یا انجیکشن کی صورت میں کرتے ہیں۔
ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر کے اعداد و شمار
جی ایم سی کے ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹر میں مارچ 2022 سے مارچ 2023 تک 41 ہزار سے زائد منشیات کے عادی نوجوانواں کا علاج کیا گیا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر یاسر راتھر کہتے ہیں کہ "ہیروئن کا انجیکشن لگاتے وقت سوئی ایک دوسرے کے ساتھ شئیر کرنے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے نشہ کرنے والوں کے جگر متاثر ہورہے ہیں، جبکہ ایچ آئی وی کے امکانات ابھی ہیں۔ منشیات کا نشہ ایک ایسا دیمک ہے جو کہ سکون حاصل کرنے کے لیے دھوکے سے شروع تو کیا جاتا ہے لیکن یہ انسان کو تباہی کی دہلیز تک لا کھڑا کر دیتا ہے۔"
جی ایم سی سرینگر کے ڈرگ ڈی ایڈیکشن سنٹر میں اپنا نشہ چھڑانے آئے ایک نوجوان نے بتایا "میں گزشتہ کئی برس سے ہیروئن کا عادی تھا۔ پہلے تو دوستوں کو دیکھ کر نشہ کرنے کی چاہت ہوئی اور جب ایک بار ہیروئن کا استعمال کیا تو پھر اس کی عادت ہی پڑگئی۔ پہلے پہل تو دوستوں نے مفت میں ہیروئن دیا اس کے بعد کمایا ہوا سارا پیسہ ہیروئن پر ہی خرچ کر ڈالا۔کیونکہ نشے کے بغیر دماغ اور جسم پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس سے مجھے نشہ کرنے کی طلب رہتی تھی۔"
32 سالہ ایک اور نوجوان نے کہا کہ ’’ ہیروئن پر میرا روزانہ کا خرچہ تقریباً 14 سے 15 ہزار روپے تھا اور اس دوران میں نے اپنا سارا جمع کیا ہوا پیسہ منشیات کی نذر کیا۔ میں نے نہ صرف پیسہ بلکہ اپنی عزت بھی نشہ کے لیے خاک میں ملا دی۔"
ادھر، منشیات کے خلاف مہم کے تناظر میں حکومت مختلف ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے نارکو کوٹکس کنٹرول بیورو نے منشیات سینٹر میکانزم بنایا ہے ۔سال2025 میں 199 ضلعی سطح اور 4 ریاستی سطح کے اجلاس منعقد ہوئے۔ حکام کے مطابق: " راستوں پر نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے سرینگر میں ایک نیا این سی بی زونل یونٹ قائم کیا گیا ہے۔"
بھنگ کی کاشت کے خلاف مہم
گزشتہ 5 برسوں میں حکام نے انسداد منشیات کی مسلسل کارروائیوں کے حصے کے طور پر افیون پوست کی 1143 ایکڑ غیر قانونی کاشت اور 3540 ایکڑ بھنگ کی فضل کو تباہ کیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ جموں وکشمیر میں منشیات کی اسملنگ اور منشیات کے استعمال سے نمٹنے کے لیے مربوط کارروائی، بہتر نفاذ اور بحالی کے اقدامات کئے جارہے ہیں۔
