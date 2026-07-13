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جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں 44 ہزار سے زیادہ مقدمات زیر التوا، ججوں کی کمی نے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا
نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گرڈ کےمطابق عدالت میں 44,508 مقدمات زیر التوا ہیں۔جانئے یہ ملک کی دیگر ہائی کورٹس کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے۔
Published : July 13, 2026 at 7:26 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ اس وقت صرف 12 ججوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، جب کہ 17 کی منظور شدہ تعداد ہے۔ نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گرڈ (این جے ڈی جی) اور عدالت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، عدالت میں 44,508 مقدمات زیر التواء ہیں۔
جسٹس ارون پالی کا تبادلہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج کے طور پر تقرری اور ترقی کے بعد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یکم جون سے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار کی نگرانی میں عدالت کام کر رہی ہے۔
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کل 44,508 زیر التوا مقدمات میں سے 29,882 مقدمات ایک سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہیں۔ کل زیر التوا مقدمات میں سے 34,807 دیوانی اور 9,701 فوجداری مقدمات ہیں۔ دیوانی مقدمات میں سے 24,171 (69.44 فیصد) ایک سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ فوجداری زمرے میں 9,701 زیر التوا مقدمات میں سے 5,711 (58.87 فیصد) ایک سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہیں۔
عدالتی ریکارڈ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے زیر التواء کیس 1991 کا ہے، جس سے یہ ادارے کے سامنے سب سے پرانا زیر التواء کیس ہے۔
رواں کیلنڈر سال کے دوران ہائی کورٹ میں 7,459 نئے مقدمات دائر کیے گئے جن میں 5,644 دیوانی اور 1,815 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔ اسی عرصے کے دوران عدالت نے 6,035 مقدمات کو نمٹا دیا جن میں 4,613 دیوانی اور 1,422 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔
رٹ پٹیشنز زیر التواء مقدمات کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ ہائی کورٹ کے پاس 21,960 رٹ پٹیشنز زیر التوا ہیں جن میں 21,731 سول رٹ پٹیشنز اور 229 فوجداری رٹ پٹیشنز شامل ہیں۔ عدالت کے پاس 639 نظرثانی کی درخواستیں زیر التوا ہیں جن میں 312 دیوانی اور 514 فوجداری نظر ثانی شامل ہیں۔
ہائی کورٹ کے جموں ونگ میں 28,230 مقدمات زیر التوا ہیں۔ ان میں سے 19,973 کیسز، یا 70.75 فیصد، ایک سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ جموں ونگ کے پاس 21,779 دیوانی مقدمات زیر التوا ہیں جن میں سے 15,859 ایک سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ مزید برآں، 6,451 فوجداری مقدمات زیر التوا ہیں جن میں سے 4,114 ایک سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہیں۔
جموں ونگ میں سب سے پرانے زیر التوا مقدمات 1996 کے ہیں اور ایسے چار مقدمات ابھی تک فیصلے کے منتظر ہیں۔ جموں ونگ کو اس سال 4,068 نئے کیسز موصول ہوئے جن میں 3,057 دیوانی اور 1,011 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔ اس عرصے کے دوران، ونگ نے 3,711 مقدمات کو نمٹا دیا جن میں 2,936 دیوانی اور 775 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔
جموں ونگ کے پاس 13,189 زیر التواء رٹ درخواستیں ہیں جن میں 13,187 سول رٹ پٹیشنز اور دو فوجداری رٹ پٹیشنز شامل ہیں۔ مزید برآں، اس ونگ کے پاس 474 نظرثانی درخواستیں اور 535 نظرثانی کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ سری نگر ونگ کے پاس 16,278 زیر التوا مقدمات ہیں جن میں 13,028 دیوانی اور 3,250 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق سری نگر ونگ میں 9,909 مقدمات (کل زیر التوا مقدمات کا 60.87 فیصد) ایک سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ دیوانی مقدمات میں 13,028 زیر التوا مقدمات میں سے 8,312 ایک سال سے تجاوز کر چکے ہیں۔ فوجداری زمرے میں 3,250 زیر التوا مقدمات میں سے 1,597 ایک سال سے زیادہ پرانے ہیں۔
سری نگر ونگ میں سب سے پرانا زیر التوا کیس 1991 کا ہے۔ اس سال سری نگر ونگ نے 3,391 نئے کیس درج کیے جن میں 2,587 دیوانی اور 804 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔ اس عرصے کے دوران، ونگ نے 2,324 مقدمات کو نمٹا دیا جن میں 1,677 دیوانی اور 647 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔
سری نگر ونگ کے پاس 8,771 رٹ درخواستیں زیر التوا ہیں جن میں 8,544 دیوانی اور 227 فوجداری رٹ پٹیشنز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 165 نظرثانی درخواستیں اور 291 نظرثانی درخواستیں زیر التوا ہیں۔
این جے ڈی جی کے اعداد و شمار مزید بتاتے ہیں کہ زیر التوا مقدمات کے لحاظ سے جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ ملک کی 25 ہائی کورٹس میں 21 ویں نمبر پر ہے۔ صرف منی پور (6,232)، میگھالیہ (1,991)، تریپورہ (1,599) اور سکم (314) کی ہائی کورٹس میں کم زیر التوا مقدمات ہیں۔
الہ آباد ہائی کورٹ میں ملک میں سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات کی تعداد 1,228,995 ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں زیر التواء کیسوں کی تعداد 253,490 ہے، جب کہ دہلی ہائی کورٹ میں زیر التواء کیسوں کی تعداد 125,199 ہے۔
الہ آباد ہائی کورٹ میں ملک میں سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات کی تعداد 1,228,995 ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں زیر التواء کیسوں کی تعداد 253,490 ہے، جب کہ دہلی ہائی کورٹ میں زیر التواء کیسوں کی تعداد 125,199 ہے۔