ٹیریٹوریل آرمی میں بھرتی کے لیے فوج نے دی نوجوانوں کو ٹریننگ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ٹیریٹوریل آرمی میں بھرتی کے لیے فوج نے دی نوجوانوں کو ٹریننگ
ٹیریٹوریل آرمی میں بھرتی کے لئے پلوامہ میں منعقدہ تربیتی کیمپ میں دو سو سے زائد نوجوانوں نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 12, 2025 at 3:03 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ایک جانب جہاں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے کئی شہریوں، خاص کر نوجوانوں کو لال قلعہ بم دھماکے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے وہیں دوسری جانب پلوامہ ضلع میں فوج کی جانب سے بھرتی عمل کے لیے منعقد کیے گئے تربیتی کیمپ میں دو سو سے زائد نوجوانوں نے شرکت کرکے آرمی میں بھرتی کے تئیں اپنے عزم کا اظہار کیا۔
یہ تربیتی کیمپ فوج کی55 راشٹریہ ریفلز نے ضلع پلوامہ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ٹیریٹوریل آرمی میں بھرتی کے خواہشمند نوجوانوں کے لیے منعقد کیا۔ تربیتی کیمپ میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 200 سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس ٹریننگ کیمپ میں 55 راشٹریہ رائفلز بونرہ کیمپ کے میجر امیت سبروال سمیت دیگر سینئر افسران نے تربیتی پروگرامز کی قیادت کی۔
اس ٹریننگ کیمپ میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے لیے TA بھرتی کا امتحان 18 نومبر 2025 کو کل 158 آسامیوں کے لیے شروع ہوگا اور جو نوجوان فوج میں بھرتی ہونے کے خواہشمند ہیں وہ بھرتی کے ٹیسٹ کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ فوج کے 55 راشٹریہ رائفلز بونرہ کیمپ نے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں تربیتی کیمپ کا انعقاد کرکے نوجوانوں کو بھرتی کے امتحان کے لیے تیار کرنے کی پہل کی۔
تربیتی کیمپ میں حصہ لینے والے نوجوانوں نے راشٹریہ رائفلز اہلکاروں کی سراہنا کرتے ہوئے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کے لیے تیار کرنے کے لیے مستقبل میں اس قسم کے مزید کیمپوں کے انعقاد کی امید ظاہر کی۔
یہ بھی پڑھیں: