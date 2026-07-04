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سرینگر سر میں بمہر آئی وی ایف سینٹر کی مزید بے ضابطگیاں بے نقاب
محکمہ صحت نے آئی وی ایف عمل کے دوران خاتون کی موت کے واقع کی باضابطہ تحقیقات کا حکم دیا تھا۔
Published : July 4, 2026 at 3:45 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) سرینگر کے ٹینگ پورہ کے' ہرکار 'نامی نجی آئی وی ایف سینٹر میں ایک خاتون کی موت کے معاملے کی تحقیقات کے دوران مزید بے ضابطگیاں بے نقاب ہوئیں ہیں۔ جس کے بعد محکمہ صحت نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی سفارش کی ہے۔ وہیں بارہمولہ کی خاتون کی آئی وی ایف سینئر میں علاج کے دوران ہوئی موت کی مجرمانہ تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ چیف میڈیکل سرینگر نے ای ٹی وہ بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تازہ انکشاف سے متعلق دستاویزات ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کو ارسال کر دی گئی ہے۔
واضح رہے یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا جب مذکورہ سربمہر آئی وی ایف کو عارضی طور پر دوبارہ سے کھول کر وہاں موجود منجمند ایمبریوز کو دوسرے آئی وی ایف سینٹر منتقل کیا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ زیر علاج مریضوں کے علاج میں خلل نہ پڑے اور ایمبریوز کو ضائع ہونے مالی نقصان اور مریضوں کو درپیش ذہنی و جذباتی مشکلات سے بچایا جاسکے۔ عارضی طور پر مذکورہ آئی وی ایف سینٹر کھولنے کے بعد سرکاری نگرانی میں کئی گئی جانچ کے دوران انکشاف ہوا کہ ریکوری روم میں ایک غیر مجاز الڑاساوئڈ( یو ایس جی) مشین نصب تھی۔جسے موقعے پر ہی ضبط کیا گیا۔یہ پیش رفت واقع کے ایک روز بعد سامنے آئی۔
محکمہ صحت نے آئی وی ایف عمل کے دوران خاتون کی موت کے واقع کی باضابطہ تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ اس قبل معائنہ رپوٹ میں صاف کیا گیا ہے کہ مریضہ کی موت کے معاملے میں الگ سے مجرمانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ رپورٹ میں متعدد مبینہ خلاف رزیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہیں جن میں یہ الزام بھی شامل ہے کہ مذکورہ آئی وی ایف سینٹر ایک زیر تعمیر عمارت میں مطلوبہ اجازت اور منظوری کے بنا چلایا جارہا تھا۔
چیف میڈیکل آفیسر سرینگر نے کہا کہ مذکورہ آئی وی ایف سینٹر کے مالک نے کرانگر علاقے سے ایک الٹرا ساؤنڈ مشین کو لازمی اجازت کے بغیر ٹینگ پورہ مذکورہ ای وی ایف سینٹر میں منتقل کیا تھا اور جس جگہ مشین استعمال کی جارہی تھی وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ایسے میں سی ایم او سرینگر نے سفارش کی ہے کہ سینٹر کے مالک کے خلاف پی سی اینڈ پی این ڈی ٹی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی جائیے۔
حکام کے مطابق خاتون کی موت کے مبینہ طبی غفلت سے متعلق انکوائری رپورٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تحقیقات میں مریضہ کی موت سے متعلق تمام حالات کا تفصیلی جائزہ لیا جایے گا۔ متوفی خاتون کے ایل خانہ کا الزام ہے کہ سینٹر میں آئی وی ایف عمل کے دوران خاتون کی موت کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں گمراہ کیا۔ اہل خانہ نے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔