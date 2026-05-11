کشمیر میں گالف کو فروغ دینے کی خاطر آنے والے وقت میں مزید ایونٹس منعقد ہوں گے، نظام سیاحت
Published : May 11, 2026 at 3:45 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) نظام سیاحت کشمیر سید قمر سجاد نے کہا کہ انڈین گالف کارنیوال 2026 کو جموں و کشمیر میں گالف سیاحت کو بحال کرنے اور وسعت دینے کے لیے "آئس بریکنگ ایونٹ" کےطور منعقد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ میں 110 سے زائد گالفرز نے شرکت کی جن میں تقریباً 80 کھلاڑی باہر کے تھے۔
سید قمر سجاد نے مزید کہ گالفرزکی بڑی تعداد میں شرکت کشمیر کے گالف ٹورازم میں بڑھتی ہوئی قومی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں گالف کے چند بہترین اور قدیم ترین کورسز موجود ہیں جن میں گلمرگ ،پہلگام اور سرینگر شامل ہیں ۔ہمارا مقصد گالف سیاحت کو بھی طرح دینا اور اسے نئی رفتار فراہم کرنا ہے۔
ناظم سیاحت نے کہا کہ محکمہ آنے والے مہینوں میں مزید گالف ایونٹس منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جن میں پہلگام میں جونئیر گالف کارنیوال اور جوں میں چیمبرآف کامرس کے اشتراک سے ایلبم بڑا گالف ٹورنامنٹ شامل ہے۔
انہوں نے سیاحتی ڈھانچے کی بہتری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر میں موجود سیاحتی اثاثوں کی تزئین و آرائش عمل میں لائی جارہی ہے جبکہ سیاحتی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار بھی کیا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ باہر سے سیاحوں اور گالفرز کو مدعو کرتے ہیں تو ہوٹلوں ، ٹرانسپورٹ اور دیگر سیاحتی سہولیت سمیت تمام شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتری بنانا ضروری ہوجاتا ہے۔