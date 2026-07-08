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صوفی گنڈ گاؤں میں بندروں کی ہڑبونگ سے عوام پریشان
مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں بندروں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔
Published : July 8, 2026 at 5:43 PM IST
ترال( شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال میں واقع صوفی گنڈ اور مضافاتی دیہات میں بندروں اور ریچھوں نے لوگوں کی زندگی دوبھر کر دیا ہے جبکہ بندر گھروں میں گھس کر سامان کو تہس نہس کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی کشمیر کے ترال ٹاون سے تقریبا آٹھ کلومیٹر دور صوفی گنڈ علاقے میں بندروں نے لوگوں کی نیندیں حرام کرکے رکھ دیں ہیں۔
کیونکہ اس علاقے میں بندروں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے نمائندے سے بتایا کہ محکمہ وائلڈ لائف کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے اور نا ہی وہ ان بے لگام بندروں کو قابو میں کرنے کیلئے کوئی اقدام کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بندروں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر وہاں موجود سامان کو تہس نہس کرکے جو چیز پسند آئے اس کو اپنے ساتھ اٹھاکے لے جاتے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق بندروں کی وجہ سے لوگ اب ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ گھروں میں پہرہ دینے سے بھی کتراتے ہیں کیوں کہ ایک یا دو اشخاص کا گھر میں پہرہ دینا کسی خطرے سے خالی نہیں اور اس سے جان کاخطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اکثر لوگ آٹھ دس افراد پر مشتمل ٹولیوں میں ٹین بجابجاکر بندروں کو گھروں اور دکانوں سے بھگاتے ہیں۔
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لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف کے اعلیٰ افسران سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ کر بندروں اور ریچھوں کو قابل کرنے کیلئے اقدامات اٹھائیں مقامی لوگوں کے مطابق وائلڈ لایف محکمہ کو اگرچہ اس بارے میں کئ مرتبہ حکام کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا گیا، لیکن حکام ہے کہ ٹس سے مس، نہیں ہو رہے ہیں۔ان کا مزید کہنا، تھا کہ ممبر اسمبلی کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا لیکن انھوں نے بھی اس جانب توجہ نہیں دی۔