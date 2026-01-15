ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران چھوڑنے کی ایڈوائزری، کشمیری طلبہ کی بڑھتی پریشانیاں اور والدین کی تشویش
ایران میں بدامنی کے بیچ بھارتی ایڈوائزری کے بعد جموں و کشمیر کے طلبہ کے والدین نے حکومت سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔
Published : January 15, 2026 at 6:04 PM IST
سرینگر: ایران میں برپا تشدد کے بیچ ایران چھوڑنے سے متعلق بھارتی ایڈوائزری کے بعد وہاں زیر تعلیم بھارتی طلبہ کے والدین میں تشویش بڑھ گئی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کے فوری انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
تازہ ایڈوائزری میں تہران میں بھارتی سفارت خانے نے طلبہ، زائرین، کاروباری افراد اور سیاحوں سمیت سبھی بھارتی شہریوں کو کسی بھی دستیاب ذرائع حتی کہ کمرشل پروازوں کے ذریعے بھی بلا تاخیر ایران چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ ایران میں اس وقت دو ہزار سے زائد بھارتی طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں اکثریت جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایم بی بی ایس طلبہ کی ہے۔
افروزہ شفیع نامی سرینگر کی ایک خاتون نے بتایا کہ انہیں اپنی دختر کی سلامتی کے تئیں شدید تشویش لاحق ہے، ان کی دختر اَراک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ افروزہ کے مطابق ان کی بیٹی کورس کے تیسرے سال میں ہے اور انہیں مالی مسائل کا بھی سامنا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ رابطہ منقطع ہونے کے پانچ روز بعد ان کی بیٹی کا فون آیا۔ ’’ایران میں بیشتر طلبہ انٹرنیشنل کالنگ پر پابندی کے باعث اپنے وطن کال نہیں کر پا رہے ہیں۔ کرنسی ایکسچینج بھی کام نہیں کر رہا اور ڈالر تبدیل نہ ہونے کے باعث طلبہ کے پاس تقریباً پیسے ختم ہو چکے ہیں۔‘‘
افروزہ شفیع کے مطابق ایران سے نئی دہلی کا ہوائی کرایہ غیر معمولی طور پر بڑھ گیا ہے اور ٹکٹ کی قیمت 70 سے 80 ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ عام حالات میں یہی کرایہ 20 سے 25 ہزار روپے ہوتا ہے۔ افروزہ کی طرح سہیل مزمل کاظمی بھی ایڈوائزری کے بعد پریشان ہو گئے ہیں اور انہوں نے مرکزی حکومت سے اپنے فرزند سمیت درماندہ طلبہ خاص کر کشمیریوں کے انخلا کی اپیل کی ہے۔
کاظمی نے بتایا کہ ’’وہاں کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں، تاہم طلبہ کو شام چھ بجے کے بعد ہاسٹل سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔‘‘ انہوں نے بتایا کہ ’’بھارتی سفارت خانے کی ایڈوائزری کے بعد تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ ہم سبھی والدین بچوں کے انخلاء کے لیے ٹکٹ کی رقم ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور لیفٹیننٹ گورنر سے طلبہ کی حفاظت کی اپیل کر رہے ہیں۔‘‘
ایران میں 28 دسمبر سے مہنگائی اور کرنسی میں شدید گراوٹ کے خلاف شروع ہوئے مظاہروں کے بعد ملک گیر بدامنی پھیل گئی۔ امریکی ادارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس نیوز ایجنسی (HRANA) کے مطابق اب تک 1,850 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں نو بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 16,700 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ایران کی صورتحال پر بات کی ہے اور انہیں وہاں موجود جموں و کشمیر کے شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ’’وزیر خارجہ نے زمینی صورتحال اور وزارت خارجہ کی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا اور یقین دلایا کہ طلبہ اور دیگر افراد کی جان و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔‘‘
