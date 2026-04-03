مومن بھٹ پلوامہ سے پہلے پائلٹ بنے، پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کا سنگ میل حاصل کیا
Published : April 3, 2026 at 4:49 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع پلوامہ کے عوام بالخصوص ڈلی پورہ علاقے کے لیے یہ ایک باعثِ فخر اور خوشی کا موقع ہے کہ علاقے کے ایک ہونہار نوجوان طالب علم مومن بٹ نے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پائلٹ بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کا فلائٹ ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ پاس کیا، جو ہوا بازی کے میدان میں ان کے روشن مستقبل کی جانب ایک اہم سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے۔
مومن بٹ کی یہ کامیابی ان کی انتھک محنت، ثابت قدمی اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے مضبوط عزم کا واضح ثبوت ہے۔ ان کی اس کامیابی نے نہ صرف ان کے خاندان اور گاؤں کا نام روشن کیا ہے بلکہ ضلع پلوامہ کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک نئی امید اور تحریک پیدا کی ہے، خصوصاً اُن طلبہ کے لیے جو روایتی شعبوں سے ہٹ کر بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔
مومن بٹ کی کامیابی پر علاقے کے مقامی لوگوں، سماجی شخصیات اور خیر خواہوں نے اس تاریخی کامیابی پر بے حد مسرت اور فخر کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مومن بٹ کی کامیابی نوجوان نسل کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے ذریعے ہر مشکل منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔
اس موقع پر مختلف حلقوں کی جانب سے مبارکبادوں اور نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ کامیابی نہ صرف ڈلی پورہ بلکہ پورے ضلع پلوامہ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، جو اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ بلند حوصلہ، مستقل محنت اور واضح مقصد کے ساتھ نوجوان دنیا کے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔