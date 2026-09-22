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ترال: محمد ایوب نائیک پی ڈی پی کے زونل صدر منتخب
تقریب میں شامل پارٹی کارکنان نے مفتی سعید کا ایجنڈا گھر گھر پہنچانے کا عزم ظاہر کیا۔
Published : September 22, 2026 at 2:19 PM IST
ترال (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے علاقے ترال میں پی ڈی پی کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے نئے زونل صدر کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ یہ انتخابی عمل پارٹی آبزرور محمد یاسین بٹ کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ اس موقعے پر پارٹی کے ضلع صدر پلوامہ جی ایم شاہوری اور نائب صدر راجہ ہلال بھی موجود تھے۔
تقریب کے دوران اتفاقِ رائے سے سابق زونل صدر محمد ایوب نائیک کا نام تجویز کیا گیا، جس کی تمام پارٹی کارکنان نے تائید کی۔ اس طرح محمد ایوب نائیک دوبارہ ترال کے زونل صدر منتخب ہو گئے۔ کامیابی کے بعد کارکنان نے انہیں پھولوں اور نوٹوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد پیش کی۔
اپنے خطاب میں محمد یاسین بٹ نے کہا کہ پی ڈی پی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمیشہ عوام کی آواز بلند کرتی رہی ہے اور اس سلسلے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ پارٹی کے ایجنڈے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہر کارکن کو تن دہی سے کام کرنا ہوگا۔
جی ایم شاہوری نے اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی ایک توانا اور تناور درخت کی مانند ہے، جو مرحوم مفتی محمد سعید کے ایجنڈے کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔
محمد ایوب نائیک نے دوبارہ منتخب ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ پارٹی کا منشور ہر گھر کی دہلیز تک پہنچاؤں اور عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کروں۔"
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