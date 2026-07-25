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مودی حکومت بزور طاقت طلبہ کی آواز دبارہی ہے: شیخ رشید

شیخ رشید نے کہا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوری طرز سے ہرایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔

مودی حکومت بزور طاقت طلباء کی آواز دبارہی ہے: شیخ رشید
مودی حکومت بزور طاقت طلباء کی آواز دبارہی ہے: شیخ رشید (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 25, 2026 at 7:37 AM IST

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ترال(شبیر بٹ): پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے کہا کہ دہلی کے جنتر منتر پر ہزاروں طلباء اور کارکنوں کے احتجاج کو بزور طاقت دبانے کا الزام عائد کرتے ہوئے پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے کہا کہ مرکزی حکومت بدقسمتی سے ایسے افراد کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے، جو خود غیر تعلیم یافتہ ہیں اور انہیں ملک کے روشن مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوری طرز سے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے ملک کے طلباء کی بات سننے کے بجائے ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے اور حد تویہ ہے کہ وردی پوش پولیس کے ساتھ ساتھ غنڈوں کو بھی طلباء کو پیٹنے میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر نا انصافی ہے۔ اور سرکار کو ان افراد کو بے نقاب کرنا چاہیے جو کہ سیول کپڑوں میں ملبوس ہو کر طلباء کو مار رہے تھے۔

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شیخ رشید نے بتایا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو اخلاقی طور مستعفی ہونا چاہیے تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے ایسا بلکل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ طلباء کی آواز کو بزور طاقت دبایا جا رہا ہے، جو کہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے۔

TAGGED:

SHEIKH RASHID ON MODI GOVT
MUZZLING VOICE OF STUDENTS
جنتر منتر احتجاج
SHEIKH RASHID ON JANTAR MANTR

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