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مودی حکومت بزور طاقت طلبہ کی آواز دبارہی ہے: شیخ رشید
شیخ رشید نے کہا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوری طرز سے ہرایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔
Published : July 25, 2026 at 7:37 AM IST
ترال(شبیر بٹ): پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے کہا کہ دہلی کے جنتر منتر پر ہزاروں طلباء اور کارکنوں کے احتجاج کو بزور طاقت دبانے کا الزام عائد کرتے ہوئے پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے کہا کہ مرکزی حکومت بدقسمتی سے ایسے افراد کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے، جو خود غیر تعلیم یافتہ ہیں اور انہیں ملک کے روشن مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوری طرز سے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے ملک کے طلباء کی بات سننے کے بجائے ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے اور حد تویہ ہے کہ وردی پوش پولیس کے ساتھ ساتھ غنڈوں کو بھی طلباء کو پیٹنے میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر نا انصافی ہے۔ اور سرکار کو ان افراد کو بے نقاب کرنا چاہیے جو کہ سیول کپڑوں میں ملبوس ہو کر طلباء کو مار رہے تھے۔
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شیخ رشید نے بتایا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو اخلاقی طور مستعفی ہونا چاہیے تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے ایسا بلکل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ طلباء کی آواز کو بزور طاقت دبایا جا رہا ہے، جو کہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے۔