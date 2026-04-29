ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مودی حکومت نے امریکہ کے سامنے سرینڈر کیا ہے، من پریت سنگھ مانی
ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت عوام کے مفادات کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے رہی ہے
Published : April 29, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 6:46 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) سیکرٹری آل انڈیا یوتھ کانگریس من پریت سنگھ مانی نے دیگر یوتھ لیڈران کے ہمراہ ترال میں ایک پریس کانفرنس کے دوران نریندر مودی سرکار پر الزام عاید کیا کہ اس سرکار نے امریکہ کے سامنے پوری طرح سرینڈر کر دیا ہے اور جس طرح سے یہ سرکار ملک کے کسانوں کے ساتھ رویہ اپنا رہی ہے وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔
من پریت سنگھ مانی نے کہا کہ مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے انڈو ۔یو ایس ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک کے اقتصادیات پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ملک میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے جو سمجھوتہ یو ایس کے ساتھ کیا ہے اس سے ہندوستان کے کسانوں خا ص کر کشمیر کے سیب کاشتکاروں کو کافی نقصان ہوگا کیونکہ وہ امرکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت عوام کے مفادات کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے رہی ہے ،تاہم کانگریس ہر وقت ملک مخالف اقدامات کے لیے پارلیمان اور بیرونی مقامات پر دیش مخالف اقدامات کےلیے آواز بلند کر ے گی۔ خواتین ریزرویشن کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کمپرومایز کیا ہے اور یہ سرکار پوری طرح سے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے