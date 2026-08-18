ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مودی حکومت کا سورج غروب ہو رہا ہے، عوام میں اپنی ساکھ کھو چکی ہے: سریندر سنگھ چنی
سریندر سنگھ چنی نے کہاکہ ملک کے عوام اب حکومت کی کارکردگی کو سمجھنے لگے ہیں اور محض نعروں سے انہیں گمراہ نہیں کیا جاسکتا۔
Published : August 18, 2026 at 3:25 PM IST
ترال : کانگریس کے سینئر لیڈر اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مرکزی حکومت ملک بھر میں عوامی سطح پر اپنی ساکھ کھوتی جارہی ہے اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوامی ناراضی میں اضافہ ہورہا ہے۔ منگل کے روز ترال کے دورے کے بعد ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے سریندر سنگھ چنی نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے جو جمہوریت اور جمہوری اقدار کے لیے نقصان دہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں مرکزی حکومت کی ناکامیوں کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے، جس کے بعد حکومت دباؤ میں ہے۔ ان کے مطابق حکومت اپنی مبینہ ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سریندر سنگھ چنی نے دعویٰ کیا کہ ملک کے عوام اب حکومت کی پالیسیوں اور کارکردگی کو سمجھنے لگے ہیں اور محض نعروں یا سیاسی بیانات سے انہیں گمراہ نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے کہا کہ جنتر منتر سمیت مختلف مقامات پر عوامی ناراضی اور احتجاج کے مناظر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بے چینی بڑھ رہی ہے۔
بی جے پی کی نئی تنظیمی ٹیم سے متعلق سوال پر سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ یہ بی جے پی کا داخلی اور ذاتی معاملہ ہے، تاہم ان کے مطابق پارٹی اپنی نئی قیادت یا تنظیمی تبدیلیوں کے ذریعے عوام کی توجہ بنیادی مسائل سے زیادہ دیر تک نہیں ہٹا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام اب اپنے مسائل کے حل اور حکومت کی کارکردگی پر جواب چاہتے ہیں اور سیاسی توجہ ہٹانے کی کوششیں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔
یہ بھی پڑھیں: "ایران نے جنگ بندی سے پورا فائدہ اٹھایا"، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑی جنگ کے لیے تیار، امریکی اخبار کا دعویٰ
کانگریس رہنما نے جنوبی کشمیر میں جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے محکمہ جنگلی حیات پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور انسانی آبادیوں میں جنگلی جانوروں کی آمد سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھی جامع حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔