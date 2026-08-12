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کشمیر میں ترنگا ریلیاں تبدیلی کی عکاس، مودی سرکار نے وادی میں امن قائم کیا: نثار بھٹ
نثار احمد بھٹ نے بتایا کہ اب جموں وکشمیر میں امن لوٹ چکا ہے اور وادی بھر میں ترنگا ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : August 12, 2026 at 11:31 AM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): مرکز میں بی جے پی کی سرکار کے بعد جموں وکشمیر کئی تبدیلیوں سے گزرا اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ فی الوقت وادی میں لوگ جوق در جوق ترنگا ریلیوں میں شرکت کر رہے ییں اور اپنے قومی جھنڈے کا عزت واحترام کرتے ہیں۔
ان خیالات کا اظہار بی جے پی کشمیر کے، کو کنوینر نثار احمد بھٹ نے اونتی میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو یہاں یوم آزادی سے قبل سیاہ جھنڈے لہرائے جاتے تھے اور علاحدگی پسند لیڈران معاملے پر سیاست کرتے تھے لیکن اب وقت تبدیل ہوچکا ہے۔
وادی بھر میں ترنگا ریلیوں کا سلسلہ جاری
نثار احمد بھٹ نے کہا کہ یہاں خوف اور ڈر کا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب وزیر اعظم نریندر مودی کے اقدامات کا ثمرہ ہے۔ جن کی قیادت میں ملک اندرونی اور دفاعی معاملات میں بہت آگے چلا گیا ہے۔ نثار احمد بھٹ نے مزید بتایا کہ اب جموں وکشمیر میں امن لوٹ چکا ہے اور وادی بھر میں ترنگا ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
ملک کے تئیں وفاداری کی مثال ترنگا ریلی
نثار احمد بھٹ نے مزید کہا کہ ترنگا ریلیوں میں اسکولی بچوں، عام شہریوں، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکار بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ملک سے محبت اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں ترنگا ریلیوں کا انعقاد دراصل ملک کے تئیں وفاداری کی مثال ہے۔
بی جے پی مسلم دشمن ہے
انھوں نے مزید بتایا کہ یہاں کی مقامی سیاسی پارٹیوں نے عوام کو آج تک عوام کو کنفیوژن میں مبتلا کیا کہ بی جے پی مسلم دشمن ہے لیکن اب کشمیر میں لوگوں نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں بھاجپا کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔