ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جدید اریگیشن نطام خشک سالی سے فصلوں کو بچانے کا مفید ذریعہ،چیف ایگریکلچر افسر
'محکمہ زراعت کے پاس کئی ایسی اسکیمیں موجود ہیں جن کے ذریعے پانی کی کمی جیسے مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے'۔
Published : March 16, 2026 at 5:03 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) رواں برس وادی کشمیر میں بارشوں اور برفباری کی نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اگرچہ گزشتہ چند روز سے وقفہ وقفہ سے ہلکی بارشیں ہوئیں، تاہم طویل خشک موسم کے باعث ندی نالوں اور آبی ذخائر پر پڑنے والے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مزید معقول بارشوں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق طویل خشک سالی سے وادی کشمیر کے دو اہم شعبے ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں، تاہم حالیہ ہلکی بارشوں کے بعد ان خدشات میں کسی حد تک کمی آئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شاہنواز احمد شاہ نے کہا کہ اگر آنے والے دنوں میں خاطر خواہ بارشیں نہ ہوئیں تو خشک سالی کے باعث زرعی شعبے پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال کسی بھی علاقے سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں مناسب بارشیں ہوں گی جس سے پانی کی قلت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ زراعت کے پاس کئی ایسی اسکیمیں موجود ہیں جن کے ذریعے پانی کی کمی جیسے مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے۔ کسان ایچ اے ڈی پی کے تحت فراہم کی جانے والی اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر اپنی فصلوں کو مستقبل میں خشک سالی جیسے خطرات سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔
شاہ نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سبزیوں کے کھیتوں اور کچن گارڈنز میں ڈرپ اریگیشن سسٹم کا استعمال کریں جو کم پانی میں بھی مؤثر طریقے سے زراعت کو ممکن بناتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس،سولر اریگیشن نظام اور پانی سے متعلق دیگر سہولیات محکمہ کی جانب سے سبسڈی پر فراہم کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں نقصان کی تلافی کے لیے کسان فصل بیمہ یوجنا سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کے مطابق ضلع اننت ناگ میں تقریباً 2500 کنال زرعی اراضی پر سرسوں کی فصل کا بیمہ کیا گیا ہے اور کسی بھی نقصان کی صورت میں کسانوں کو مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ معمولی پریمیم پر اپنی فصلوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس اسکیم سے جڑیں۔
شاہ نے مزید بتایا کہ ضلع اننت ناگ میں لہسن کی کاشت کو کافی فروغ مل رہا ہے۔ بہت سے کسان سیب کے باغات میں بھی لہسن کی کاشت کر رہے ہیں جس سے ان کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک خشک سالی کے باعث لہسن کی پیداوار متاثر ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔