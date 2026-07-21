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اننت ناگ کے محسن نذیر کی متاثر کن کامیابی، ایک سال میں 10 کنال سے 60 کنال تک پھیلایا جدید زرعی فارم
25 سالہ محسن نذیر ایسے باہمت نوجوانوں میں شامل ہیں جنہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید زرعی فارمنگ کو اپنا مستقبل بنایا۔
Published : July 21, 2026 at 11:03 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): وادی کشمیر کا باشعور اور باصلاحیت نوجوان طبقہ اب صرف سرکاری ملازمتوں تک اپنی منزل محدود نہیں رکھ رہا بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ خود روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ خاص طور پر زرعی شعبہ میں نوجوانوں کی بڑھتی دلچسپی نہ صرف روزگار کے نئے دروازے کھول رہی ہے بلکہ غذائی خود کفالت، مقامی معیشت کے استحکام اور جدید زرعی نظام کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
حکومتِ جموں و کشمیر بھی زرعی شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہی کوششوں کے تحت ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ، نوجوانوں کو خود روزگار کی طرف راغب کرنا اور اس شعبہ کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ونتراگ، رنبیر پورہ سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ محسن نذیر ایسے باہمت نوجوانوں میں شامل ہیں جنہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید زرعی فارمنگ کو اپنا مستقبل بنایا۔ محسن اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی)، اونتی پورہ سے ریاضی میں ڈگری حاصل کر چکے ہیں جبکہ ان کی اعلیٰ تعلیم بھی جاری ہے۔
تعلیم کے ساتھ ساتھ محسن نے گزشتہ برس اپنی غیر استعمال شدہ آبائی زمین پر تربوز اور دیگر سبزیوں کی کاشت کا آغاز کیا۔ ابتدا میں انہوں نے تقریباً 10 کنال اراضی پر فارمنگ شروع کی، مگر محنت، مستقل مزاجی اور جدید زرعی تکنیک کے استعمال نے انہیں غیر معمولی کامیابی دلائی۔ صرف ایک سال کے اندر انہوں نے اپنے فارم کا رقبہ بڑھا کر 60 کنال تک پہنچا دیا، جو ان کی لگن اور کامیاب منصوبہ بندی کا واضح ثبوت ہے۔
محسن نے اپنے فارم کو باغِ مدینہ کا نام دیا ہے، جو آج جنوبی کشمیر کے منفرد اور جدید زرعی فارموں میں شمار ہونے لگا ہے۔ یہاں ہائی ٹیک پولی ہاؤسز میں مختلف اقسام کی ہائبرڈ اور ایگزاٹک سبزیاں، تربوز، خربوز اور دیگر فصلیں جدید سائنسی طریقۂ کار کے مطابق کاشت کی جا رہی ہیں۔ فارم کو اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ یہ صرف پیداوار کا مرکز ہی نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا بھی مرکز بن چکا ہے۔
محسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے فارمنگ کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کیا کہ اگر مستقبل میں سرکاری ملازمت نہ بھی ملے تو ان کے پاس باعزت روزگار کا ایک مضبوط ذریعہ موجود ہو۔ ان کی یہی سوچ آج ایک کامیاب ماڈل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔
آج محسن نہ صرف خود باعزت روزگار کما رہے ہیں بلکہ چھ دیگر نوجوانوں کو بھی مستقل روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ وہ فارم کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنی اعلیٰ تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتی ہیکہ اگر منصوبہ بندی درست ہو تو تعلیم اور کاروبار دونوں کو کامیابی سے ساتھ لے کر چلایا جا سکتا ہے۔
محسن کے مطابق ان کے فارم پر تیار ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے لوگ نہ صرف تازہ اور معیاری پیداوار خریدنے کے لئے یہاں آتے ہیں بلکہ فارم کی خوبصورتی اور جدید انتظامات بھی انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ فارم کو مزید وسعت دینے کے ساتھ ساتھ اسے ایک خوبصورت ایگرو ٹورازم ماڈل کی شکل دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ خریداری کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔
دیگر نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں محسن کہتے ہیں کہ موجودہ دور سخت مقابلے کا ہے، اس لیے صرف سرکاری ملازمت کا انتظار کرنے کے بجائے ہر نوجوان کو تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر، کاروبار یا خود روزگار کا متبادل ضرور اختیار کرنا چاہئے۔ ان کے مطابق کشمیر کی زرخیز زمین جدید زرعی فارمنگ کے لئے بے شمار امکانات رکھتی ہے اور نوجوان اگر سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں تو وہ نہ صرف خود کفیل بن سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔
محسن کا کہنا ہے کہ انہیں ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) کے تحت محکمہ زراعت سے بھرپور تعاون حاصل ہوا۔ محکمہ نے انہیں ہائی ٹیک پولی ہاؤس اور بورویل فراہم کیا، جس سے فارم کو وسعت دینے اور سال بھر جدید طریقوں سے معیاری سبزیوں کی پیداوار ممکن بنانے میں نمایاں مدد ملی۔
محسن کے چھوٹے بھائی عمر نذیر کے مطابق ابتدا میں اہل خانہ کو خدشہ تھا کہ فارمنگ کی وجہ سے محسن کی تعلیم متاثر ہوگی، تاہم انہوں نے اپنی محنت، نظم و ضبط اور عزم سے یہ ثابت کر دیا کہ مضبوط ارادے کے ساتھ تعلیم اور کاروبار دونوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج نہ صرف پورا خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ گاؤں کے کئی نوجوان بھی ان سے متاثر ہو کر جدید زرعی فارمنگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔
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محسن نذیر کی کامیابی اس حقیقت کی روشن مثال ہے کہ اگر نوجوان جدید سوچ، سائنسی طریقہ کاشت، محنت اور حکومتی اسکیموں سے استفادہ کو بروئے کار لائیں تو زرعی شعبہ نہ صرف باعزت روزگار کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ وادی کشمیر کی معیشت کو مضبوط بنانے، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے، درآمدی انحصار کم کرنے اور دیہی علاقوں میں پائیدار روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔