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کولگام کے ہرناگ ریلوے اسٹیشن پر فدائین حملے سے نمٹنے کے لئے موک ڈرل، مختلف سکیورٹی ایجنسیوں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا
مشق کے دوران ہنگامی حالات میں علاقے کو محفوظ بناتے ہوئے سکیورٹی اہلکاروں کو کارروائی کےلیے مناسب حالات فراہم کرنے کا جائزہ لیا گیا۔
Published : October 14, 2026 at 8:29 PM IST
کولگام : ضلع کولگام میں سکیورٹی انتظامات کو مزید مستحکم بنانے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے اور مختلف سکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے کے مقصد سے کولگام پولیس نے ہرناگ ریلوے اسٹیشن پر فدائین حملے سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ فرضی مشق (موک ڈرل) کا انعقاد کیا۔ یہ مشق شام پانچ بجے انجام دی گئی، جس میں فوج کی 01 راشٹریہ رائفلز، گورنمنٹ ریلوے پولیس (جی آر پی )، ریلوے پروٹیکشن فورس (آر پی ایف ) اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 40ویں، 18ویں اور 90ویں بٹالین کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔
اس مشق کا بنیادی مقصد ریلوے اسٹیشن جیسے حساس عوامی مقام پر کسی ممکنہ فدائین حملے یا دیگر سنگین سکیورٹی خطرے کی صورت میں سکیورٹی فورسز کی عملی تیاری، فوری ردعمل کی صلاحیت اور مشترکہ کارروائی کے طریقۂ کار کا جائزہ لینا تھا۔ فرضی مشق کے دوران مختلف سکیورٹی اداروں نے ایک فرضی خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے مربوط انداز میں کارروائی انجام دی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طے شدہ حکمت عملی پر عمل کیا۔
مشق کے دوران مخصوص مقامات پر سڑکوں کی ناکہ بندی اور راستوں کی بندش کے انتظامات کیے گئے، تاکہ فرضی ہنگامی صورتحال میں علاقے کو محفوظ بنانے، نقل و حرکت کو منظم کرنے اور سکیورٹی اہلکاروں کو کارروائی کے لیے مناسب حالات فراہم کرنے کے طریقۂ کار کا جائزہ لیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی شریک ایجنسیوں نے باہمی رابطے اور تال میل کے تحت فرضی خطرے کو ناکام بنانے اور ریلوے اسٹیشن پر موجود مسافروں اور عام شہریوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کی مشق کی۔
پولیس کے مطابق اس مشترکہ مشق میں پولیس، فوج اور دیگر سکیورٹی اداروں کی شرکت کا مقصد مختلف ایجنسیوں کے درمیان رابطے کے نظام کو مزید مؤثر بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ کسی بھی غیر متوقع واقعے کے دوران تمام متعلقہ ادارے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت فوری کارروائی کرسکیں۔ اس طرح کی مشقوں کے ذریعے اہلکاروں کی عملی صلاحیتوں کو جانچنے، ردعمل کے وقت میں کمی لانے اور ہنگامی حالات میں ذمہ داریوں کی بہتر انجام دہی کے امکانات کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے۔
ریلوے اسٹیشن عوامی آمدورفت کے اہم مراکز ہوتے ہیں، جہاں مسافروں کی بڑی تعداد کی موجودگی کے باعث کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور منظم کارروائی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ ایسے مقامات پر فرضی مشقوں کا انعقاد سکیورٹی اہلکاروں کو مختلف ممکنہ حالات سے نمٹنے، شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینے اور امدادی و حفاظتی اقدامات کو مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے تیار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
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کولگام پولیس کی جانب سے ہرناگ ریلوے اسٹیشن پر منعقد کی گئی اس مشق کا مقصد مجموعی طور پر سکیورٹی تیاریوں کو بہتر بنانا، مختلف فورسز کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں مؤثر، فوری اور مربوط ردعمل کو یقینی بنانا تھا۔