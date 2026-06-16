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بارہمولہ میں مختلف ایجنسیوں کی حفاظتی تیاریوں کے حوالے سے ماک ڈرل کا انعقاد
جموں وکشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بڑے پیمانے پر مشترکہ سیکورٹی مشق کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
Published : June 16, 2026 at 1:44 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): وادی کشمیر کے بارہمولہ میں فوج کے زیر اہتمام بارہمولہ راشٹریہ رائفلز، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، جموں و کشمیر پولیس، ایس او جی، سول ایڈمنسٹریشن، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور جی ایم سی کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک بڑے پیمانے پر مشترکہ سیکورٹی مشق کا انعقاد کیا گیا۔
اس مشق نے متعدد امن و امان اور ہنگامی حالات کی نقالی کی جس میں ہجوم کو متحرک کرنا، غلط معلومات کی مہم، سڑک حادثات، پتھراؤ کے واقعات اور زخمیوں کا انخلا شامل ہیں۔
ڈرل نے کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، انٹیلی جنس شیئرنگ، ہجوم کے انتظام کے طریقہ کار اور تیزی سے ردعمل کی صلاحیتوں کی توثیق کی، تمام شریک ایجنسیوں کے درمیان ہموار کوآرڈینیشن، انٹرآپریبلٹی اور بہتر آپریشنل تیاری کو اجاگر کیا گیا۔
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آپ کو بتادیں کہ گزشتہ مہینوں سے اس قسم کی ماک ڈرل وادی کے مختلف علاقوں میں کی گئی اور اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے بارہمولہ کے خادنہار میں بھی اس قسم کی ڈرل کو انجام دیا گیا۔
موک ڈرل کا مقصد ہنگامی صورتحال سے عام عوام کی واقفیت اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مشق کروائی جاتی ہے، جیسے کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا اقدامات کرنے چاہئے، زخمیوں کو جلدی اسپتال کیسے پہنچا یا جائے وغیرہ۔