ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یومِ جمہوریہ سے قبل اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی ماک ڈرل کا انعقاد
جموں وکشمیر میں یوم جمہوریہ کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کیلئے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پرجامع ماک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔
Published : January 12, 2026 at 4:27 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں یومِ جمہوریہ کی تقریبات کے پیشِ نظر اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع ماک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشق میں کولگام پولیس گورنمنٹ ریلوے پولیس فورس (GRPF) اور ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF) کے جوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔
ماک ڈرل کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فورسز کی تیاری، باہمی تال میل اور فوری ردِعمل کے نظام کا جائزہ لینا تھا۔ مشق کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے مختلف حفاظتی اقدامات، مسافروں کے انخلا کے طریقۂ کار، مشتبہ صورتحال سے نمٹنے اور ریلوے املاک کے تحفظ سے متعلق عملی مظاہرہ پیش کیا۔
حکام نے بتایا کہ اس طرح کی مشقیں اہم قومی مواقع سے قبل معمول کے حفاظتی اقدامات کا حصہ ہوتی ہیں، تاکہ سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل چوکسی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان بہتر رابطہ ہی امن و امان برقرار رکھنے کی ضمانت ہے۔
مزید پڑھیں: کھیلو انڈیا میں جموں و کشمیر کی خواتین کی ٹیم نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا
اس موقع پر موجود مسافروں اور مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کی اس کاوش کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کی مشقوں سے عوام کے اندر تحفظ کا احساس مزید مضبوط ہوتا ہے۔