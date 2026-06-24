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امرناتھ یاترا سے قبل چنانی-ناشری ٹنل میں موک ڈرل، سکیورٹی تیاریوں کا لیا گیا جائزہ
امرناتھ یاترا سے قبل آرمڈ فورسز اور متعدد ایجنسیز موک ڈرل کے ذریعے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 24, 2026 at 3:12 PM IST
جموں (عامر تانترے): شری امرناتھ یاترا سے قبل سیکورٹی ایجنسیز اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کے حکام نے سرینگر جموں قومی شاہراہ این ایچ 44 پر واقع ملک کی سب سے طویل روڈ ٹنل چنانی-ناشری سرنگ میں ایک موک ڈرل (Mock Drill) انجام دی۔ یہ مشقیں یاترا کے راستے اور جموں میں قائم بیس کیمپ پر مختلف مقامات پر کی جا رہی تیاریوں اور آپریشنل چوکسی کا حصہ تھی۔
این ایچ اے آئی کے ریجنل افسر (آر او) نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ این ایچ-44 پر واقع چنانی-ناشری ٹنل کی مرکزی سرنگ میں انجام دی گئی موک ڈرل میں آمڈ فورسز نے انسیڈنٹ مینجمنٹ (IM) اور آپریشنز ٹیموں کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ یہ سرگرمی شری امرناتھ یاترا 2026 کی جاری تیاریوں کا حصہ تھی۔ اس مشق کے ذریعے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری کا جائزہ لیا گیا۔
کشمیر پہنچنے کے لیے یاتریوں کو این ایچ-44 پر ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ وادی میں داخل ہونے کے بعد یاتری دو مختلف راستوں، یعنی پہلگام اور بالہ تل راستوں کے ذریعے امرناتھ گپھا تک پہنچتے ہیں۔ بالہ تل راستے سے جانے والے یاتریوں کو گرمائی دارالحکومت سرینگر سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے، جبکہ پہلگام جانے والے یاتری این ایچ-44 سے مڑنے کے بعد اننت ناگ سے ہو کر گزرتے ہیں۔
ادھر، چنانی ناشری ٹنل میں موک ڈرل سے قبل منگل کو جموں کے بھگوتی نگر میں قائم امرناتھ یاترا بیس کیمپ پر نیشنل سکیورٹی گارڈ (NSG) کمانڈوز، جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (SOG)، سی آر پی ایف (CRPF) اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) نے مشترکہ موک ڈرل انجام دی۔ حکام کے مطابق "اس مشق کا مقصد آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان تال میل کو مزید مضبوط بنانا تھا۔"
یاد رہے کہ رواں برس امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہوگی جبکہ یاتریوں کا پہلا قافلہ 2 جولائی کو ہی جموں سے روانہ ہوگا۔ 57 روزہ یہ یاترا 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔ حکوم کو ملک بھر سے چار لاکھ سے زائد یاتریوں کی شرکت متوقع ہے۔
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