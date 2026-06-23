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امرناتھ یاترا: رامبن میں سکیورٹی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا مشترکہ موک ڈرل، تیاریوں کا لیا جائزہ
مشق کے دوران نگرانی اور حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنانے کے لیے ڈرونز اور ڈاگ اسکواڈز تعینات کیے گئے۔
Published : June 23, 2026 at 5:23 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں ملک بھر سے رواہ سال تین جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ یاترا کے پیشِ نظر منگل کے روز ضلع رام بن میں یاترا نواس چندرکوٹ، یاترا لنگر سائٹ اور قومی شاہراہ نمبر 44 (این ایچ-44) پر مشترکہ سکیورٹی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے اور کسی بھی ممکنہ خطرے یا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ردِعمل کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔
اس مشق کے دوران نگرانی اور حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنانے کے لیے ڈرونز اور ڈاگ اسکواڈز تعینات کیے گئے۔ اس موک ڈرل میں جموں و کشمیر پولیس، بھارتی فوج، سینٹرل انڈسٹریل سکیورٹی فورس (سی آئی ایس ایف)، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، ہوم گارڈز اور محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے شرکت کی۔
اس مشق کا مقصد مختلف سکیورٹی اور ہنگامی امدادی اداروں کے درمیان بہتر تال میل پیدا کرنا اور سالانہ یاترا کے دوران کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو یقینی بنانا تھا۔
امرناتھ یاترا رواں سال 3 جولائی سے شروع ہونے والی ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ قومی شاہرہ -44 کا رام بن والا حصہ یاترا کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہزاروں عقیدت مند مقدس امرناتھ گپھا کی جانب اپنے سفر کے دوران ضلع رام بن سے گزرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ چندرکوٹ اور لمبر گراؤنڈ بنیہال کو یاترا کی بڑی سہولتی مراکز کے طور پر قائم کیا جائے گا، جہاں یاتریوں کے لیے متعدد لنگر بھی لگائے جائیں گے۔
شری امرناتھ شرائن بورڈ کی جانب سے تعمیر کردہ یاترا نواس چندرکوٹ میں قریب 5 ہزار سے زائد یاتریوں کے قیام کی گنجائش موجود ہے۔ یہ مرکز قومی شاہراہ کی بندش، خراب موسمی حالات یا پہلگام اور بالتال کے یاترا راستوں پر پیش آنے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران یاتریوں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر کام کرے گا۔