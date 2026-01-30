ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ کے بعض علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات عارضی طور پر معطل
محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے حکمنامے کے مطابق یہ پابندی آج نصف شب تک عائد رہے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 30, 2026 at 11:33 AM IST
جموں: جموں و کشمیر حکومت کے محکمہ داخلہ نے صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ کے بعض علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات بشمول (2G/3G/4G/5G) کو عارضی طور پر معطل کرنے کے احکامات کی توثیق کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جاری سرکاری حکم نامے کے مطابق ’’یہ اقدام امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور ریاست کی سلامتی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔‘‘
حکم نامے کے مطابق ’’آئی جی پی، جموں زون، مجاز افسر کے طور پر اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ضلع کشتواڑ کے بعض علاقوں بشمول سنگھپورہ، چنگم اور چھاترو میں چھ کلو میٹر کے دائرے میں موبائل ڈیٹا سروسز معطل کرنے کی ہدایت دی ہے۔‘‘ حکمنامے کے مطابق موبائل انٹرنیٹ پر یہ پابندی 29 جنوری 2026 کی رات 12 بجے سے نافذ ہو کر 30 جنوری 2026 کی رات 11 بج کر 59 منٹ تک نافذ رہے گی۔
محکمہ داخلہ کے مطابق: ’’حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مجاز افسر کی جانب سے جاری احکامات کی بعد اس حکمنامے کی باضابطہ توثیق کی گئی ہے، جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 2023 اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی عارضی معطلی سے متعلق قواعد 2024 کے تحت دیے گئے اختیارات کے عین مطابق ہے۔
واضح رہے کہ کشتواڑ میں گزشتہ ہفتوں کے دوران ملی ٹنٹس کی موجودگی کے بعد کئی دیہات اور جنگلاتی علاقوں کو گھیرے میں لیکر تلاشی کارروائی انجام دی گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں:
انٹرنیٹ پابندیوں پر نظرثانی احکامات کو الماری میں بند نہ رکھیں، سپریم کورٹ کا حکم