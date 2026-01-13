ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مساجد کی پولیس پروفائلنگ پر متحدہ مجلس علما کی شدید تنقید، کارروائی کو قرار دیا حقوق کی خلاف ورزی
کشمیر میں مساجد، انتظامی کمیٹیوں، ائمہ، خطباء اور کے اہلِ خانہ کے بارے میں انتہائی وسیع اور مداخلت پر مبنی معلومات طلب کی جارہی ہیں۔
Published : January 13, 2026 at 4:34 PM IST
سرینگر، (پرویز الدین): متحدہ مجلسِ علماء، نے وادیٔ کشمیر میں پولیس کی جانب سے جاری کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سنگین سوالات اٹھائے ہیں. جس کے تحت مساجد، ان کی انتظامی کمیٹیوں، ائمہ، خطباءاور عبادت گاہوں سے وابستہ افراد بلکہ ان کے اہلِ خانہ کے بارے میں انتہائی وسیع اور مداخلت پر مبنی معلومات طلب کی جا رہی ہیں۔
مجلس کو اطلاع ملی ہے کہ پولیس کی جانب سے کئی صفحات پر مشتمل تفصیلی فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جن میں مساجد کے نظم و نسق اور انتظام سے وابستہ تمام افراد سے نہایت ذاتی اور حساس نوعیت کی معلومات طلب کی جا رہی ہیں، جن میں ذاتی شناختی تفصیلات، خاندانی کوائف، مالی معلومات، فون تفصیلات، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پروفائلز، پاسپورٹ کی تفصیلات، سفری تاریخ اور حتیٰ کہ موبائل فون کے آئی ایم ای آئی نمبرز تک شامل ہیں۔
عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب
اس کے علاوہ مساجد کی مسلکی شناخت بریلوی، حنفی، دیوبندی یا اہلِ حدیث بھی طلب کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی غیر معمولی اور مداخلت پر مبنی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی اس کارروائی نے دینی اداروں، ائمہ و خطباء اور عام عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیا ہے۔
آئینی ضمانتوں کی صریح خلاف ورزی
مجلس علما نے واضح طور اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی بنیادی حقوق، حقِ رازداری اور شخصی معلومات کے تحفظ سے متعلق آئینی ضمانتوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مساجد عبادت، دینی رہنمائی اور سماجی خدمت کے مقدس مراکز ہیں اور ان کے اندرونی دینی معاملات کو من مانی نگرانی اور مداخلت پر مبنی جانچ پڑتال کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جس نوعیت اور جس حد تک معلومات طلب کی جا رہی ہیں وہ کسی بھی معمول کے انتظامی تقاضے سے کہیں بڑھ کر ہیں، جو نیت پر سنگین سوالات کھڑے کرتی ہیں اور اس امر کی عکاسی کرتی ہیں کہ مذہبی اداروں کو جبر اور نگرانی کے ذریعے منظم طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کارروائی مسلم برادری کے لیے نہایت تشویشناک پیغام
یہ حقیقت ہے کہ یہ کارروائی صرف جموں و کشمیر کی مسلم برادری کو ہی نشانہ بنا رہی ہے۔ جو معاملے کو مزید مشتبہ بناتی ہے۔ مجلس علما شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس معاملے میں منتخب حکومت کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے اور اس کارروائی کو فی الفور روکا جانا چاہیے کیونکہ یہ اعتماد کو مجروح کرتی ہے، دینی ذمہ داران میں خوف پیدا کرتی ہے اور ریاست کی مسلم برادری کے لیے ایک نہایت تشویشناک پیغام دیتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی انتظامیہ سے مطالبہ
اس طرح مساجد اور دینی شخصیات کو الگ سے نشانہ بنانے والے اقدامات غیر منصفانہ، غیراخلاقی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ متحدہ مجلسِ علماء لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی انتظامیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کارروائی کو بغیر کسی تاخیر کے واپس لیا جائے، دینی اداروں کی خودمختاری کا احترام کیا جائے اور شہریوں کے مذہبی آزادی، حقِ رازداری اور وقار سے متعلق آئینی ضمانتوں کی پاسداری کی جائے۔
مسئلے پر غور کے لیے اجلاس طلب
بیان میں کہا کہ مجلس اپنے رکن اداروں اور سینئر دینی قیادت کا ایک اجلاس جلد طلب کرے گی تاکہ اس مسئلے پر غور کیا جا سکے اور اگر یہ کارروائی جاری رہی تو آئندہ کے لائحۂ عمل کا فیصلہ کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ مجلس علما جموں و کشمیر کی اسلامی دینی تنظیموں کا سب سے بڑا اتحاد ہے۔