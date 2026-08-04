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پلوامہ میں ایم ایم اے فائٹر اویس یعقوب کا شاندار استقبال، بلغاریہ میں بین الاقوامی کامیابی پر جشن
اویس نے اپنی کامیابی ملک بھر کے عوام، اپنے کوچز، اہلِ خانہ، اور ہر اس شخص کے نام کی جس نے ان کا ساتھ دیا۔
Published : August 4, 2026 at 10:51 PM IST
پلوامہ : (عادل مشتاق) بلغاریہ میں منعقدہ BRAVE CF 107 میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد جموں و کشمیر کے مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر اویس یعقوب کا آبائی ضلع پلوامہ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اویس یعقوب نے اس بین الاقوامی مقابلے میں بلغاریہ کے فائٹر ڈیلیان جارجیف کو شکست دے کر نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا۔
پلوامہ میں خوشی کا سماں اس وقت دیکھنے کو ملا جب اویس یعقوب کے اہلِ خانہ، دوست، کھیلوں کے شائقین اور بڑی تعداد میں مقامی لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ لوگوں نے پھولوں کی مالائیں پہنا کر اور نعروں کے ساتھ اپنے ہیرو کا خیرمقدم کیا۔
فتح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اویس یعقوب نے اپنی کامیابی ملک بھر کے عوام، اپنے کوچز، اہلِ خانہ، مداحوں اور ہر اس شخص کے نام کی جس نے ان کے سفر میں ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی نے انہیں ہر مرحلے پر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔
اویس یعقوب کی یہ کامیابی بھارتی مکسڈ مارشل آرٹس کے لیے ایک اور یادگار لمحہ قرار دی جا رہی ہے، جبکہ کھیلوں سے وابستہ شخصیات اور شائقین نے بھی ان کی شاندار کارکردگی کو سراہا ہے۔
اویس یعقوب اس سے قبل بھی متعدد بین الاقوامی ایم ایم اے مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں اور دنیا کے بہترین فائٹرز کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا کامیابی سے مظاہرہ کر چکے ہیں۔ یہ تازہ کامیابی انہیں جموں و کشمیر کے ابھرتے ہوئے باصلاحیت فائٹرز میں مزید نمایاں کرتی ہے اور خطے کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک نئی امید اور تحریک بھی بن گئی ہے۔ پلوامہ میں ان کا شاندار استقبال اس بات کا مظہر تھا کہ مقامی عوام کو اپنے اس باصلاحیت سپوت پر بے حد فخر ہے۔