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محرم الحرام کی تیاریوں کا جائزہ، ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ کا شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ
اس موقعے پر وفود نے ایم ایل اے کو علاقے میں درپیش بنیادی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے فوری حل کی اپیل کی۔
Published : June 13, 2026 at 3:24 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمٰن پرہ نے محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع پلوامہ کے شیعہ اکثریتی علاقوں وکھرون اور گانگو کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی اور مقامی لوگوں کے مسائل و مطالبات سنے۔
وفود نے ایم ایل اے کو علاقے میں درپیش بنیادی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے فوری حل کی اپیل کی۔ عوام نے بالخصوص محرم الحرام کے دوران بجلی، پانی اور صفائی ستھرائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ مقامی باشندوں نے سٹریٹ لائٹس کی تنصیب، پینے کے پانی کی بہتر فراہمی، سڑکوں اور گلی کوچوں کی مرمت کو بھی وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔
اس موقعے پر وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ عوام کو تمام بنیادی سہولیات دستیاب ہوں اور محرم الحرام کے دوران کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا تھا جس میں صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ایک دو دنوں میں عوام کی جانب سے اٹھائے گئے بیشتر مطالبات کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔
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ایران سے متعلق موجودہ کشیدگی پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری دعائیں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن قائم ہو، کشیدگی اور جنگ کا خاتمہ ہو اور حالات جلد معمول پر آئیں، کیونکہ جنگ کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خطے اور دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔
نیشنل کانفرنس کی جانب سے مجوزہ جنتر منتر احتجاج کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے حوالے سے ان کا مؤقف بالکل واضح ہے اور اس مسئلے پر سنجیدہ بات چیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس کی جانب سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو پارٹی قیادت اس پر غور کرنے کے بعد مناسب فیصلہ کرے گی۔
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