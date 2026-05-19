ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رکن اسمبلی رفیق احمد کا امیرآباد دورہ، عرس شاہ ہمدان کے لیے انتظامات کا لیا جائزہ
رکن اسمبلی نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ زائرین کے لیے پانی، بجلی، صحت و صفائی اور ٹرانسپورٹ کے مناسب انتظامات یقینی بنائے جائیں۔
Published : May 19, 2026 at 3:40 PM IST
ترال (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے ترال سے رکن اسمبلی رفیق احمد نائیک نے آج امیر آباد ترال کا دورہ کیا اور یہاں آنے والے عرس حضرت شاہ ہمدان کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقعے پر مقامی لوگوں سے ممبر اسمبلی نے بات چیت کی۔
اس دوران عرس شریف کی مناسبت سے معقول انتظامات کو لے کر لوگوں نے اپنی عرضداشت پیش کرتے ہوئے زیارت گاہ کی ایک ڈیوڑھی بنانے کا مطالبہ کیا جس پر ممبر اسمبلی موصوف نے موقعے پر ہی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ جلد ہی اس بارے میں عوام کو خوشخبری ملے گی۔
رفیق احمد نائیک نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ حضرت شاہ ہمدان کے سالانہ عرس مبارک کے پیش نظر زائرین کے لیے معقول اور مناسب انتظامات جن میں پینے کی پانی، بغیر خلل بجلی، صحت و صفائی اور معقول ٹرانسپورٹ کے انتظامات بھی شامل ہیں، صبح وشام دستیاب رکھے جائیں۔
واضح رہے کہ حضرت میر سید علی ہمدانیؒ المعروف شاہ ہمدان کا سالانہ عرس ہر سال اسلامی تقویم کے مطابق چھ ذی الحجہ کو کشمیر بھر میں نہایت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس مبارک موقعے پر وادی بھر کی تمام خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عرس کی سب سے بڑی مرکزی تقریب سرینگر میں دریائے جہلم کے کنارے واقع تاریخی خانقاہِ معلیٰ میں منعقد ہوتی ہے جہاں ہزاروں عقیدت مند رات بھر شب خوانی، ختمات المعظمات، اور درود و اذکار کی مجالس میں حصہ لیتے ہیں۔
ضلع پلوامہ میں بھی اس مناسبت سے خانقاہ فیض پناہ، ترال، زیارت شاہ ہمدان امیر آباد سمیت دیگر مقامات پر روح پرور مجالس سجائی جاتی ہیں، جن میں علماء کرام حضرت شاہ ہمدانؒ کی تعلیمات اور کشمیر میں اسلام کی ترویج کے لیے ان کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ عرس کے ایام میں زائرین کی سہولت کے لیے انتظامیہ مناسب اقدامات کر رہا ہے۔
مزید پڑھیں:
ترال: عرس شاہ ہمدان کی تیاریوں کے لیے انتظامیہ متحرک
اونتی پورہ میں بلند پایہ ولی کامل حضرت سید منطقی رح کا سالانہ عرس منایا گیا
عیشمقام عرس: 'زول' کی روشنی میں کشمیر کی عقیدت و روحانیت کی جھلک
حضرت میر سعید حسین اندرابی کے سالانہ عرس کا آغاز
ترال کے صوفی گنڈ میں حضرت شیخ محمد باقر رح کا عرس عقیدت سے منایا گیا