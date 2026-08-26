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بجلی فیس اضافہ، این سی سرکار کی ایک اور ناکامی: رفیق احمد نائیک
پی ڈی پی رہنما رفیق نائیک نے بجلی فیس میں اضافے کو عمر حکومت کی ناکامی اور انتخابی منشور سے کھلم کھلا انحراف قرار دیا۔
Published : August 26, 2026 at 7:07 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) بجلی فیس میں حالیہ اضافے کو عمر عبداللہ حکومت کی ایک اور ناکامی قرار دیتے ہوئے، پی ڈی پی لیڈر اور رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے کہا کہ موجودہ عمر حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے اور اب بجلی کے نرخوں میں اضافہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔
رفیق احمد نائیک نے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کشمیر سے بجلی وادی کے باہر سپلائی کی جاتی ہے اور پھر وہی بجلی عوام کو مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر اس معاملے پر مرکز کے ساتھ بات کی جانی چاہیے۔
رفیق احمد نائیک کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت نے اس سے قبل بھی متعدد بار بجلی کی فیس میں اضافہ کیا ہے لیکن عوام خاموش رہے، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ حکومت کا گھیراؤ کیا جائے کیونکہ اس حکومت نے عوام سے جس منشور پر ووٹ لیا تھا، اس میں بجلی کے 200 یونٹ مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اب یہ حکومت اپنے منشور سے انحراف کر رہی ہے اور اس حوالے سے اب بجلی فیس میں اضافہ اس کی ایک اور ناکامی کا ثبوت ہے۔
رفیق احمد نائیک نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے اور انہیں عوام کے سامنے ان باتوں کا جواب دینا چاہیے کہ آخر کیوں بجلی کی قیمتوں میں یہ ناقابل برداشت اضافہ کیا جا رہا ہے۔
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