ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے ٹاؤن کو جازب نظر بنانے کے لیے پروجیکٹ کی سنگ بنیاد رکھی
رفیق احمد نایک نے بتایا کہ ترال ٹاون کو جاذب نظر بنانے کے لیے وہ وعدہ بند ہے،سڑکوں کی کشادگی پر حکام سے میٹنگ کرینگے
Published : April 27, 2026 at 4:13 PM IST
ترال(شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کا ترال علاقہ ہمیشہ سے ہی علم وادب کا گہوارہ رہا ہے جہاں بڑے بڑے سیاستدانوں اور ایڈمنسٹرریٹو افیرس نے جنم لیا ہے۔ تاہم اس علاقے میں جامع ترقی کا فقدان رہا ہے تاہم آج ممبر اسمبلی ترال رفیقِ احمد نایک نے آج ترال ٹاون کی آرایش کے لیے 3.84 کروڈ روپے کی لاگت سے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر ایگزیکٹو انیجینیر آر اینڈ بی نسار احمد، ایگزیکٹو افیسر ایم۔ سی ترال طارق احمد اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔
اس موقع پر ممبر اسمبلی نے بتایا کہ ترال ٹاون کو جاذب نظر بنانے کے لیے وہ وعدہ بند ہے اور اس ضمن میں تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ترال کو کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔
مزید پڑھیں: جموں میں شدید گرمی، میونسپلٹی کی جانب سے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ
بلکہ تعلیم، صحت عامہ، سڑک اور دیگر شعبہ جات میں بہت کام کریں گے سڑکوں کو لیکر ایک سوال کے جواب میں ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ ترال ٹاون ایک پرانا قصبہ ہے اور یہاں سڑکوں کی کشادگی وقت کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے وہ عنقریب اس معاملے کو لیکر اعلی حکام کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے۔