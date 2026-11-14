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پی ڈی پی پر وادی میں انتشار پھیلانے کا الزام، ترقیاتی عمل میں رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی، ایم ایل اے شوپیان
رکن اسمبلی نے واضح کیا کہ عوام کو احتجاج اور سیاسی نعروں کے بجائے ترقی، روزگار اور بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے۔
Published : November 14, 2026 at 6:47 PM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) ایم ایل اے شوپیان شبیر احمد کُلے نے پی ڈی پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی وادی کشمیر میں سیاسی انتشار پیدا کرنے اور حریت کے ایجنڈے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل اور ترقیاتی سرگرمیوں پر توجہ دینے کے بجائے احتجاج اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ایم ایل اے شوپیان نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ڈی پی کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی ٹھوس کارکردگی یا مستقبل کا واضح ایجنڈا موجود نہیں ہے، اسی لیے پارٹی مختلف طریقوں سے سیاسی ماحول کو کشیدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے پی ڈی پی نے مختلف سیاسی راستے اختیار کیے، بعد ازاں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا اور اب مبینہ طور پر حریت کے ایجنڈے کو دوبارہ متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ مرحوم سید علی شاہ گیلانی کے خاندان سے وابستہ شخصیات کو سیاسی طور پر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششوں کا مقصد بھی حریت کے ایجنڈے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق یہ تمام سرگرمیاں وادی میں انتشار پیدا کرنے کی ایک سیاسی کوشش کا حصہ ہیں۔
رکن اسمبلی نے واضح کیا کہ عوام کو احتجاج اور سیاسی نعروں کے بجائے ترقی، روزگار اور بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی توجہ صرف اور صرف ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے اور اس سلسلے میں نگرانی کا عمل بھی جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مفادات اور ترقیاتی کاموں پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور وہ بحیثیت منتخب نمائندہ ہر وقت سرکاری کاموں کی نگرانی کرتے رہیں گے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔