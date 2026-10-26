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رکن اسمبلی سجاد شاہین نے ناگبل اور رترپورہ میں دو اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا، 10.25 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ
رکن اسمبلی سجاد شاہین نےناگبل اور رترپورہ میں دو اہم پلوں کےتعمیراتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا،مجموعی طور پر 10.25 کروڑ روپےخرچ ہونے کا تخمینہ۔
Published : October 26, 2026 at 7:32 PM IST
رامبن: (نواز رونیال): بانہال۔گول حلقہ انتخاب میں سڑک رابطوں کو مضبوط بنانے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو تیز کرنے کی سمت میں ایک اہم پیش رفت کے تحت ایم ایل اے سجاد شاہین نے آج ناگبل اور رترپورہ میں دو اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا۔
ان دونوں منصوبوں پر مجموعی طور پر 10.25 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ ان منصوبوں میں قومی شاہراہ پر پرانے ٹول پوسٹ کے قریب ناگبل پل شامل ہے، جس کی تعمیر پر 4.50 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ تنتری پورہ کے مقام پر رترپورہ پل کی تعمیر کے لیے 5.70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
یہ دونوں منصوبے حلقہ انتخاب میں طویل عرصے سے موجود رابطہ سڑکوں کے مسائل کو حل کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہیں۔ بالخصوص پہاڑی اور دشوار گزار جغرافیائی علاقوں میں قابلِ اعتماد سڑک بنیادی ڈھانچہ معاشی سرگرمیوں، ضروری خدمات تک رسائی اور مجموعی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران حلقہ انتخاب میں ترقیاتی ایجنڈے کا بنیادی مقصد سڑک رابطوں کو بہتر بنانا، پلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا، تعلیمی اور طبی سہولیات کو اپ گریڈ کرنا، بجلی کے نظام کو مستحکم بنانا، پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنا اور اب تک غیر معروف سیاحتی مقامات کو فروغ دینا رہا ہے۔
جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا کہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (پی ایم جی ایس وائی) کے تحت کئی اہم سڑک منصوبوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان پر کام شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں آباد لوگوں کی آمدورفت کو آسان بنانے کے لیے پلوں کی تعمیر اور رابطہ سڑکوں کے منصوبوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے، اسمارٹ کلاس رومز اور دیگر تعلیمی سہولیات کے لیے بھی خاطر خواہ فنڈز حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طبی خدمات کو بہتر بنانے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
بانہال۔گول میں سیاحت کے وسیع امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے سجاد شاہین نے کہا کہ خوبصورت سیاحتی مقامات کی ترقی اور ایکو ٹورازم (ماحول دوست سیاحت) کو فروغ دینے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں، تاکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور دیہی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔
ایم ایل اے نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بانہال۔گول کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کو یقینی بنانا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، بالخصوص ان دیہات اور بستیوں پر توجہ دی جا رہی ہے جو برسوں سے بنیادی سہولیات سے محروم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوام کو ضروری خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔
سجاد شاہین نے حلقہ انتخاب میں ترقیاتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل تعاون پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کا شکریہ ادا کیا۔ توقع ہے کہ ان دونوں پلوں کی تعمیر سے مقامی رابطہ نظام بہتر ہوگا اور بانہال سمیت ملحقہ علاقوں کی مجموعی ترقی کو فروغ ملے گا۔
اس موقع پر ایگزیکٹیو انجینئر محکمہ تعمیراتِ عامہ (آر اینڈ بی) ڈویژن بانہال محمد اقبال گنائی، اسسٹنٹ ایگزیکٹیو انجینئر نصیر احمد وانی، اسسٹنٹ ایگزیکٹیو انجینئر محکمہ آبپاشی و فلڈ کنٹرول بانہال، پارٹی کے اہم عہدیداران اور کارکنان الیاس احمد وانی، نثار احمد سہیل، عبدالغنی وانی، منیر احمد بھٹ، مختیار احمد شیخ، بشیر احمد وانی، عبدالراشد شیخ، عبدالحمید خان، رئیس احمد کھانڈے، فاروق احمد خان، وسیم احمد وانی اور اعظم احمد کے علاوہ محکمہ تعمیراتِ عامہ اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ (پی ایچ ای) کے افسران اور علاقے کی معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔