ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن: ایم ایل اے سجاد شاہین نے چک نارواہ میں ویٹرنری اسپتال اور اسکول کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا
تخمینے کے مطابق ان دونوں منصوبوں پر مجموعی طور پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔
Published : June 14, 2026 at 10:12 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈر و رکن اسمبلیی بانہال یم-گول، سجاد شاہین نے آج چک نارواہ میں نئے ویٹرنری ہسپتال اور نئے اسکول کی عمارت کے تعمیراتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا۔ ان دونوں منصوبوں پر مجموعی طور پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی، جو بنیہال-گول حلقۂ انتخاب میں جاری ترقیاتی کاموں کا ایک اہم سنگِ میل ہے۔
ویٹرنری ہسپتال کی عمارت نابارڈ (NABARD) کے تحت تقریباً ایک کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جب کہ نئے اسکول کی عمارت پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ منصوبے مقامی آبادی کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں مویشیوں کی صحت اور تعلیمی سہولیات کو مزید مستحکم بنائیں گے۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے سجاد شاہین نے کہا کہ بنیہال-گول ترقی اور جدیدیت کی راہ پر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، جہاں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، عوامی فلاح و بہبود اور ضروری خدمات کی مضبوطی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی متحرک قیادت میں حلقۂ انتخاب کے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو بہتر رابطہ فراہم کرنے کے لیے متعدد سڑکوں کے منصوبے منظور کیے جا چکے ہیں، جن پر کام جاری ہے یا وہ تکمیل کے قریب ہیں۔ حکومت نے تعلیمی اداروں، صحت کی سہولیات، پینے کے پانی کی اسکیموں اور دیگر عوامی بنیادی ڈھانچے کی بہتری کو بھی ترجیح دی ہے۔
ایم ایل اے نے کہا کہ بجلی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ریسیونگ اسٹیشنوں کی اپ گریڈیشن اور بجلی کی ترسیلی سہولیات میں بہتری کے اقدامات جاری ہیں تاکہ عوام کو بہتر بجلی فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پن بجلی منصوبوں اور توانائی کے دیگر اقدامات پر بھی کام کر رہی ہے، جو علاقائی ترقی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے وسیع امکانات رکھتے ہیں۔
سجاد شاہین نے کہا کہ بنیہال سمیت اہم قصبوں کی خوبصورتی اور جدید کاری کے لیے بھی نمایاں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت عوامی مقامات، شہری سہولیات اور مجموعی شہری منظرنامے کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متوازن اور جامع ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر شعبے میں ترقیاتی اقدامات نافذ کیے جا رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: گول ٹورازم میلے کا انعقاد، ایم ایل اے سجاد شاہین کا خطے کو بڑے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کا عزم
انہوں نے کہا کہ "آج جن دو عمارتوں کا سنگِ بنیاد رکھا گیا ہے، وہ محض تعمیراتی منصوبے نہیں بلکہ عوامی امنگوں کی تکمیل اور ترقی کو ہر گاؤں اور ہر گھر تک پہنچانے کے ہمارے عزم کی علامت ہیں۔ بانہال-گول کے عوام طویل عرصے سے ایسی بنیادی سہولیات کے منتظر تھے، اور ہم ان کی توقعات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پُرعزم ہیں۔"
ایم ایل اے نے بانہال-گول کی ترقی کے لیے مسلسل تعاون اور رہنمائی پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام دوست طرزِ حکمرانی اختیار کیے ہوئے ہے اور دیرینہ ترقیاتی مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ سڑکوں، تعلیم، صحت، سیاحت، بجلی، کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے اور شہری ترقی سے متعلق کئی دیگر منصوبے بھی زیرِ غور ہیں، جو مستقبل میں حلقے کی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کریں گے۔
مقامی لوگوں نے ان منصوبوں کے آغاز کا خیرمقدم کیا اور علاقے کی دیرینہ ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ اس موقعے پر ایم ایل اے کے ہمراہ پارٹی کے سرکردہ کارکنان پرویز احمد شیخ، الیاس احمد وانی، مختیار احمد شیخ، منیر احمد بھٹ، عبدالرشید ملک، عبدالغنی وانی، حاجی غلام محمد پڈھیار اور پرویز احمد سہیل کے علاوہ محکمہ آر اینڈ بی، محکمہ تعلیم اور محکمہ حیوانات کے افسران بھی موجود تھے۔
مزید پڑھیں:
ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین نے بانہال اسپورٹس اسٹیڈیم میں بی پی ایل سیزن 11 کا افتتاح کیا
بی جے پی کے عناصر جانبدارانہ بلڈوزر سیاست کے ذریعے امن و امان خراب کر رہے ہیں: ایم ایل اے سجاد شاہین