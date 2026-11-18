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رکن اسمبلی سجاد شاہین نے پوگل-ملیگام میں چار کروڑ روپے سے زائد کے سڑک اور پل کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا
اس موقع پر سجاد شاہین نے تجویز پیش کی کہ گوگلی پل کو مرحوم مولوی عبدالرشید میموریل گوگلی پل کے نام سے منسوب کیا جائے۔
Published : November 18, 2026 at 10:26 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور حلقہ انتخاب بانہال-گول کے رکن اسمبلی سجاد شاہین نے آج پوگل-مالیگام علاقے میں مجموعی طور پر 4.03 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے دو اہم ترقیاتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا۔
ان منصوبوں میں کوٹہ، پوگل میں دھرم سنگھ کے گھر سے سُلن گاؤں تک رابطہ سڑک کی تعمیر شامل ہے، جس پر 1.75 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، جبکہ دوسرا منصوبہ مالیگام کے گوگلی شلگڑی مقام پر موٹر ایبل پل کی تعمیر کا ہے، جس پر 2.28 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے علاقے میں آمدورفت اور رابطہ سڑکوں کی سہولیات بہتر ہوں گی اور مقامی لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔
اس موقع پر سجاد شاہین نے تجویز پیش کی کہ گوگلی پل کو مرحوم مولوی عبدالرشید میموریل گوگلی پل کے نام سے منسوب کیا جائے تاکہ پوگل-مالیگام سے تعلق رکھنے والے اس عظیم رہنما کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا جا سکے۔ مرحوم مولوی عبدالرشید صاحب چار مرتبہ قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔
سجاد شاہین نے کہا کہ اس پل کو مرحوم رہنما کے نام سے منسوب کرنا ان کی عوامی خدمت، سیاسی جدوجہد اور علاقے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہوگا، تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی خدمات کو یاد رکھ سکیں۔
گزشتہ دو برسوں کے دوران انجام دیے گئے ترقیاتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے سجاد شاہین نے کہا کہ حلقہ انتخاب بانہال-گول نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ انہوں نے پی ایم جی ایس وائی اور دیگر ترقیاتی پروگراموں کے تحت 39 سڑکوں کی منظوری، متعدد پلوں کی تعمیر اور منظوری، اور دور دراز علاقوں میں سڑک رابطوں کو وسعت دینے کے اقدامات کا حوالہ دیا۔
انہوں نے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، رسیونگ اسٹیشنوں کی اپ گریڈیشن، تعلیمی اور طبی سہولیات میں بہتری، حلقے کے تمام سات تحصیلوں میں کھیل کے میدانوں کے قیام کے ذریعے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے، نیز سیاحت کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔
سجاد شاہین نے کہا کہ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں دیہی اور دور دراز علاقوں پر مشتمل انتخابی حلقوں میں نمایاں ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جموں و کشمیر میں ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے وزیراعلیٰ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دوہری حکمرانی کے نظام اور موجودہ مرکزی زیرِ انتظام علاقے کے آئینی ڈھانچے سے پیدا ہونے والی مختلف رکاوٹوں کے باوجود حکومت ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان مشکل حالات میں جاری ترقیاتی اقدامات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ حکومت عوام کی توقعات اور بنیادی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
اس موقع پر محکمہ تعمیراتِ عامہ (آر اینڈ بی) بانہال کے ایگزیکٹیو انجینئر نصیر احمد وانی، اے ای ای محمد عارف، زونل نائب صدر ریاض احمد میر، بلاک صدور شکیب الرحمٰن رنیال، نثار احمد سہیل، مشتاق احمد گنائی، بہار احمد نائیک، محمد رفیق کٹوچ، حشمت اللہ سہیل، عبدالرحیم، منان کٹوچ، مجیب الرحمٰن کٹوچ، محمد اقبال خان، پارٹی کے ممتاز عہدیداران مجیب رنیال سمیت علاقے کے بڑی تعداد میں مقامی لوگ موجود تھے۔