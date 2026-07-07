ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے بانہال نے سینٹرل پارک بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا
اس منصوبے کے تحت پارک میں لان، واکنگ ٹریکس، بیٹھنے کی سہولیات، کھیل کود کے مقامات، روشنیوں اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا جائے گا۔
Published : July 7, 2026 at 6:53 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں شہری ترقی اور خوبصورتی کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے رکنِ اسمبلی بانہال، سجاد شاہین نے پیر کے روز قصبہ بانہال میں ایک کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے سنٹرل پارک بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا سنگِ بنیاد رکھا۔
اس منصوبے کا مقصد پارک کو ایک جدید تفریحی مقام میں تبدیل کرنا ہے، جہاں سرسبز و شاداب لان، واکنگ ٹریکس، بیٹھنے کی معیاری سہولیات، بچوں کے کھیلنے کے لیے مخصوص مقامات، آرائشی روشنیوں اور دیگر عوامی سہولیات کا انتظام کیا جائے گا، تاکہ مقامی شہریوں کو ایک خوبصورت، پُرکشش اور معیاری تفریحی مقام میسر آ سکے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سجاد شاہین نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت جموں و کشمیر کے تمام علاقوں میں متوازن اور جامع ترقی کے لیے پُرعزم ہے، اور بانہال-گول حلقہ کئی برسوں کی نظراندازی کے بعد غیر معمولی ترقیاتی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حلقے بھر میں متعدد اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، جن میں سڑکوں کے رابطوں کو بہتر بنانا، تعلیم اور صحت کے شعبوں کو مضبوط کرنا، بجلی کے ترسیلی نظام کو جدید بنانا، سیاحت، کھیلوں اور پائیدار معاشی ترقی کو فروغ دینا شامل ہے۔
ایم ایل اے نے بتایا کہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو بہتر سڑکوں سے جوڑنے کے لیے کئی نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جب کہ تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنا کر طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپتالوں اور صحت کے مراکز کو اپ گریڈ کر کے عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
مزید پڑھیں: رامبن: ایم ایل اے سجاد شاہین نے چک نارواہ میں ویٹرنری اسپتال اور اسکول کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا
بجلی کے شعبے کے حوالے سے سجاد شاہین نے کہا کہ حلقے کے مختلف علاقوں میں گرڈ اور ریسیونگ اسٹیشنوں کی توسیع اور جدید کاری کا کام جاری ہے تاکہ بجلی کی فراہمی میں بہتری لائی جا سکے اور بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ علاقے میں نئے پن بجلی منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے، جو نہ صرف بجلی کی پیداوار میں اضافہ کریں گے بلکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے۔
ایم ایل اے نے بانہال-گول کے بے پناہ سیاحتی امکانات کو بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ نئے سیاحتی مقامات کی ترقی، سیاحتی بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور ماحولیاتی سیاحت (ایکو ٹورازم) کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں میں آگے بڑھنے کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بھی وسعت دی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حلقے میں عوامی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے کئی اہم پلوں کی تعمیر کے منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں، جو سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔
یہ بھی پڑھیں: گول ٹورازم میلے کا انعقاد، ایم ایل اے سجاد شاہین کا خطے کو بڑے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کا عزم
سجاد شاہین نے اعلان کیا کہ بانہال-گول حلقے کے تمام بڑے قصبوں کو مرحلہ وار جدید طرز پر خوبصورت بنایا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت جدید عوامی مقامات، بہتر سڑکیں، نکاسیٔ آب کا مؤثر نظام، پیدل چلنے والوں کے لیے سہولیات، شجرکاری، جدید اسٹریٹ لائٹنگ اور دیگر شہری سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ ان قصبوں کو صاف ستھرا، سرسبز اور دلکش بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ "سنٹرل پارک بانہال کی خوبصورتی کا منصوبہ دراصل شہری تجدید کے ایک وسیع وژن کا آغاز ہے۔ ہمارا مقصد جدید عوامی مقامات اور معیاری بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے، جب کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جاری ترقیاتی عمل سے ہر گاؤں اور ہر قصبہ مستفید ہو۔"
ایم ایل اے نے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بانہال-گول کے عوام کی ترقیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ حلقے کی ہمہ جہت، منصفانہ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی کوششیں مسلسل جاری رکھیں گے۔
سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب میں عوامی نمائندوں، مختلف محکموں کے افسران، پارٹی عہدیداران، معزز شہریوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے علاقے کی ترقی کو مزید تیز کرنے کے عزم کو سراہا۔
مزید ہڑھیں: ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین نے بانہال اسپورٹس اسٹیڈیم میں بی پی ایل سیزن 11 کا افتتاح کیا